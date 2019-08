Oroscopo settimana sino al 1° settembre | guadagni per Ariete e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 5 all’11 agosto 2019 : Sul settimanale 'Di Più' le previsioni dell'astrologo più seguito dagli italiani: segno per segno, ecco cosa dicono le...

L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto da Ariete a Vergine : pagelle - Leone 'otto' : L'oroscopo settimanale dal 5 al 11 agosto 2019 è ben felice di dare un senso ai prossimi sette giorni in calendario. In preventivo quest'oggi la prima settimana intera del mese con le ferie. Sotto inchiesta da parte dell'Astrologia applicata al periodo esaminato, l'attuale cielo, ovviamente interessante le effemeridi relative ai primi sei segni dello zodiaco. Volendo 'rinfrescare' un pochino la memoria a coloro meno ferrati in materia, ...

L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto - da Bilancia a Pesci : Scorpione 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni (si spera) in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In osservazione quest'oggi, la parte interessante la prima settimana piena del corrente mese, analizzata in modo approfondito relativamente ai segni della seconda metà dello zodiaco. Sotto la lente astrologica quindi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e ...

L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto : Gemelli allegro - Leone romantico : L'oroscopo settimanale viene influenzato dal passaggio lunare rispettivamente in Bilancia, Scorpione e Sagittario. I sentimenti e l'amore prendono il volo e vengono approfonditi in maniera sensibile e molto intrigante. Coloro che non sono ancora in ferie potranno applicare le previsioni astrologiche segno per segno anche in campo lavorativo, facendo girare la fortuna a loro favore. L'oroscopo settimanale Ariete: la settimana inizierà con una ...

Oroscopo settimanale dal 26 agosto al 1° settembre : Capricorno instancabile - Cancro geloso : Nella settimana che va da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre 2019 troviamo la Luna spostarsi dal Cancro, dove staziona anche il Nodo Lunare, mentre Marte cambia domicilio dal Leone alla Vergine, dove vi sono anche Venere, Sole e Mercurio. Invece Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario ed Urano saranno nei gradi del Toro. Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Cancro geloso Ariete: spendaccioni. Il passaggio ...

Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto : Toro ostinato - più tempo libero per la Vergine : Durante la settimana che va dal 5 all'11 agosto, saranno favoriti i nativi Gemelli, che otterranno grandi successi sul posto di lavoro, al contrario i nativi Vergine potrebbero sentirsi stressati e di conseguenza poco produttivi sul posto di lavoro. Il segno dei Pesci avrà più tempo per sé, mentre Leone sarà praticamente instancabile sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana che va dal 5 ...