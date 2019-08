Ogni granello è il nostro futuro | ridatecelo La Sardegna si riprende la

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) “In Danimarca la sabbia delle spiagge può essere prelevata tranquillamente”. Sorpresi per la multa da mille euro che gli aveva appena affibbiato la Forestale, una coppia di turisti scandinavi, in vacanza in, qualche giorno fa si è difesa così. Quel furto di sabbia, una bottiglia di rena bianchissima riposizionata di recente nel lido urbano di San Giovanni, ad Alghero, è solo l’ultimo di una lunga serie. Un fenomeno così diffuso, un malcostume così vasto da imporre nuove iniziative di educazione ambientale e nuovi provvedimenti per prevenire e sanzionare i ladri di sabbia.Da alcuni giorni, per dare ancora più senso alla battaglia ingaggiata contro chi pretende di andare via dall’isola con l’originale souvenir “fai da te”, l’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo (Olbia), ...

