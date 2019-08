Nuovi dazi di Trump alla Cina | crollano le Borse Xi | “Grave errore”

Cina : Nuovi dazi Usa violano accordo : 17.08 I dazi annunciati ieri dagli Stati Uniti " violano l' accordo di giugno tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump per riavviare il negoziato" e fermare il conflitto con Pechino. Lo afferma il ministero del Commercio cinese. Se i dazi entreranno in vigore "tutte le conseguenze ricadranno sugli Usa", avverte Pechino. Nell'annuncio di ieri Trump ha dichiarato che dal 1° settembre gli Usa imporranno una tassa aggiuntiva del 10% su altri ...

Borse europee ko per i Nuovi dazi Usa verso la Cina. Lo spread balza a 210 punti : Chiusura negativa per Tokyo e Shangai. Male tutti i listini europei per il nervosismo legato alle nuove tariffe del 10% per 300 miliardi di beni cinse.