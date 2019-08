Nuova allerta terrorismo | l’Onu lancia l’allarme | “Possibili attacchi Isis entro la fine

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Un nuovo allarmevieneto dall’Onu, in un rapporto basato sui dati dei servizi di intelligence di tutti i paesi membri:ladell’anno potrebbero verificarsi nuoviterroristici da parte dell’. Dai dati raccolti vi sono 30.000 foreign fighter che potrebbero essere ancora vivi e pronti all’azione in tutto il mondo. Nel rapporto di 24 pagine si analizza il rischio attentati per area geografica ma senza indicare obiettivi precisi. In Europa si calcola che siano circa 6.000 i foreign fighter partiti per la Siria e l’Iraq. Un terzo è stato ucciso, un altro terzo è rimasto nella regione o è fuggito altrove. Duemila sono tornati in Europa e per tale ragione la minaccia nel continente “resta alta”. La ricerca dell’Onu si concentra poi sull’Africa occidentale che ha visto un notevole incremento degli atti ...

