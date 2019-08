Notte di incendi e paura alle porte di Palermo Fiamme vicine alle case VIDEO

Incendi Sicilia - fiamme nel Palermitano : Notte di paura per i cittadini - abitazioni a rischio : Brucia la Sicilia a causa del caldo afoso di questi giorni che prevedono picchi fino a +38°C. Nel Palermitano un Incendio sta distruggendo ettari di vegetazione mediterranea e bosco nella zona tra Monreale e San Martino delle Scale. Le fiamme stanno divorando la vegetazione di Monte Caputo. Immediati i soccorsi: numerose squadre dei vigili del fuoco e della forestale sono impegnate per cercare di proteggere le abitazioni che si trovano in zona. ...

La Sicilia brucia : nuovi incendi nella Notte nel palermitano : Le elevate temperature associate ai venti caldi portati dall'anticiclone africano hanno contribuito ad alimentare un vasto incendio in località Trabia, in provincia di Palermo. Il rogo ha colpito...

Vasto incendio in Sardegna : fiamme sulla statale tra Nuoro e Olbia - evacuazioni nella Notte : Un Vasto incendio è divampato nella notte nel territorio di Siniscola (Nuoro): le fiamme hanno lambito la statale 131 dcn, tra Nuoro e Olbia, costringendo le forze dell’ordine a bloccare l’arteria viaria e deviare il traffico sulla viabilità secondaria. “Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco,” ha scritto la Croce ...

Sicilia - incendio a Taormina nella Notte : panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] : notte di panico in Sicilia per un grosso incendio che sta interessando l’autostrada A18 Messina-Catania, a Taormina, dove un’auto ha preso fuoco e il traffico è completamente bloccato. Diverse centinaia le auto ferme nella carreggiata e persone a piedi. incendio a Taormina, panico in autostrada nella notte [VIDEO] L'articolo Sicilia, incendio a Taormina nella notte: panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] ...

Milano : nella Notte incendio in centro commerciale via Palmanova : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – La scorsa notte, intorno all’una, un incendio si è sviluppato nell’edificio del centro commerciale Coop di via Palmanova, a Milano, senza provocare feriti. Il centro commerciale ospita anche uno degli ambulatori del centro Medico Santagostino, che “non ha subito alcun danno”, spiega il gruppo.Una volta domate le fiamme, dopo un primo sopralluogo con i Vigili del Fuoco è stato ...

Incendi in Sicilia : fiamme a Lipari nella Notte - case minacciate : Paura nella notte a Lipari: oltre 25 ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti da un Incendio divampato nella notte nel rione San Calogero. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno minacciato diverse case e una fattoria. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e volontari. Si registrano ancora focolai in località Palmeto, San Calogero e Quattropani. L'articolo Incendi in Sicilia: fiamme a Lipari nella notte, case ...

Incendio nella Notte a San Vito Lo Capo : evacuato villaggio turistico : Gli ospiti del villaggio 'Calampiso' di San Vito Lo Capo, nel trapanese, hanno vissuto una notte di paura a causa di un vasto Incendio che ha lambito le strutture riservate agli ospiti. Ad accorgersi dell'emergenza in corso sono stati per primi gli animatori del villaggio intorno all'1:30 di notte, mentre erano impegnati nella riunione per organizzare le attività del giorno successivo.Subito dopo hanno avvertito la reception e i responsabili ...

Incendi - Notte di paura nel Trapanese : evacuato via mare villaggio turistico - “ci sono stati momenti di paura” : “Ci sono stati momenti di paura, ma siamo riusciti a mantenere la calma e a portare in salvo in poco tempo tutti i turisti“: lo ha raccontato all’Adnkronos Leandro Lupo, un animatore del villaggio turistico Calampiso di San Vito Lo Capo (Trapani) che nella notte è stato minacciato da un Incendio. Oltre 400 turisti, come conferma la Prefettura, sono stati fatti evacuare con le barche e i gommoni di Guardia costiera e di privati. ...

Notte di incendi in Sicilia Occidentale - a Calampiso evacuato un villaggio turistico : Circa 750 persone messe in salvo via mare da guardia costiera e barche private. Fiamme anche a Monreale. I roghi domati questa mattina

Bari - incendio in un'abitazione nella Notte a Noicattaro : uomo si lancia da balcone : Si è sfiorata la tragedia questa notte a Noicattaro, piccolo comune alle porte di Bari, dove un vasto incendio ha distrutto un'abitazione situata in via De Rossi. All'interno c'era una coppia di coniugi 58enni, insieme al loro figlio di 33 anni e ad un nipote 24enne. Fortunatamente tutti si sono salvati, il capofamiglia è riuscito a sfuggire alle fiamme gettandosi dal balcone: l'uomo ha fatto un volo di circa tre metri, rimanendo ferito in ...

Incendio nella Notte nel Barese distrutti abitazione e un deposito. Un uomo si lancia dal balcone : ferito : Le fiamme sono divampate in una palazzina vicino al centro storico di Noicattaro abitato da una famiglia di quattro persone. Tutti in salvo. Distrutto un furgone

Incendi - Notte di paura in Calabria : diversi roghi nel reggino stanno minacciando le abitazioni : Troppo spesso estate diventa sinonimo di Incendi, in particolari in alcune regione della penisola. La Calabria è tra queste. Proprio in queste ore, già dal pomeriggio di oggi, nel reggino sono divampati alcuni Incendi che hanno lambito le abitazioni. Come informa il giornale locale StrettoWeb, il vento di maestrale che soffia sostenuto sullo Stretto dopo una domenica rovente con una temperatura massima che nel pomeriggio ha raggiunto i 36 gradi, ...