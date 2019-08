Non credete che sarà la prossima app a farvi felici | ha detto il Papa ai

Fonte : agi

(Di sabato 3 agosto 2019) "Per favore, non lasciate la vita sul comodino, non accontentatevi di vederla scorrere in televisione, nonche sarà la prossima app da scaricare a". È la raccomandazione diFrancesco ai circa 5 mila scout d'Europa - ragazzi e ragazze tra i 16 e i 21 anni provenienti da 20 Nazioni - partecipanti al raduno internazionale Euromoot. "La libertà non arriva stando chiusi in stanza col telefonino e nemmeno sballandosi un po' per evadere dalla realtà. No, la libertà si conquista con il cammino, non si compra al supermercato. La libertà arriva in cammino, passo dopo passo, insieme agli altri". Cosi' nell'Aula Paolo VIFrancesco si è rivolto ai circa 5 mila scout - ragazzi e ragazze tra i 16 e i 21 anni provenienti da 20 Nazioni - partecipanti al raduno internazionale Euromoot che dal 27 luglio hanno percorso itinerari storici di ...

