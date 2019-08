Noemi Magni | ecco gli ultimi istanti di vita La violenza della tromba d’aria è terribile

Maltempo - tornado a Fiumicino : silenzio e commozione alla fiaccolata per Noemi Magni : Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Focene alla fiaccolata in ricordo di Noemi Magni, la giovane vittima della tromba d’aria: istituzioni e tanti cittadini, non solo di Focene, con striscioni, magliette con il nome della ragazza e candele hanno camminato per le vie della cittadina, fino ad arrivare sul luogo dell’incidente, dove l’auto della giovane è stata sbalzata per decine di metri dalla furia del vento. ...

Noemi Magni - chi è la ragazza di 27 anni morta per la tromba d’aria a Fiumicino : Capelli biondi e sorriso stampato in viso. Noemi Magni, 27 anni, è stata uccisa dalla forza di una tromba d’aria questa notte a Fiumicino, in via Coccia di Morto. Stava tornando a casa – verso le due – dopo essere uscita a comprare un pacchetto di sigarette, quando la sua Smart è stata letteralmente travolta dalla violenza del vento. La macchina è stata sbalzata via e per lei non c’è stato nulla da fare. La ragazza ...

