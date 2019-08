Nina Senicar incinta | chi è il futuro padre Cosa fa oggi la modella

Fonte : gossipetv

(Di sabato 3 agosto 2019): chi è il. Eccofa e dove vivel’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Laserba, volto noto della tv italiana, aspetta un bebè. A dare la notizia è stato il settimanale Spy che ha raccontato che l’ex velina, nonché ex fiamma di … L'articolo: chi è ilfalaproviene da Gossip e Tv.

Paolone111 : Voglio te solo per passatempo...una Figa epica come Nina Senicar...quando poi arriverà il mio momento...una fine epica Drama come Seneca!!! -