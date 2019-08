Nina Senicar? Ha cambiato vita Ed è incinta per la prima volta | chi è il compagno

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2019), la bella modella serba che ha frequentato la nostra televisione incantando per la sua bellezza? Ebbene, hae oggi aspetta un bambino. A rivelarlo è il settimanale specializzato in gossip “Spy”, che è andato sulle tracce della showgirl per scoprire che fine abbia fatto e riportando dei particolari molto interessanti sulla sua. Oggi è infatti lontanissima da noi ed è molto di versa.Classe 1985, è laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo all’Università Bocconi di Milano. Ha lavorato come modella per Tiscali e per Intimo Roberta, tra gli altri, posando anche per il Calendario Max e lavorando tanto in televisione. La ricorderete infatti su Italia Uno con Teo Mammucari per Distraction oppure con Ezio Greggio per Veline su Canale 5. Ed è proprio con lo storico conduttore Mediaset cheaveva avuto un flirt.

