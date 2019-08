Nasce il Fondo per le atlete mamme | il Governo stanzia 3 milioni | un aiuto alle sportive

Con Orange Is The New Black 7 su Netflix Nasce un fondo per le donne : dalla serie alla realtà : Con l'arrivo di Orange Is The New Black 7 su Netflix, per l'ultima stagione della dramedy dedicata alle detenute di Litchfield, arriva un progetto sociale dedicato alle donne e ispirato dalla serie. dalla finzione alla realtà, l'addio alle protagoniste di OITNB diventa un'occasione per sostenere le donne, dentro e fuori dal carcere. Netflix ha annunciato di aver creato The Poussey Washington Fund, un fondo che prende il nome del personaggio ...