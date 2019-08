Napoli | commerciante e passanti ?bloccano rapinatrice e salvano la pensione di un anziano

Napoli - commerciante morto a via Duomo : al via i lavori di messa in sicurezza del cornicione : Cominceranno solo domattina in via Duomo, a Napoli, i lavori di messa in sicurezza del cornicione dell'edificio dal quale ieri si sono staccati i frammenti che hanno ucciso il commerciante 66enne...

Napoli - crolla cornicione in via Duomo : morto commerciante e sgomberate 30 famiglie. FOTO : Napoli, crolla cornicione in via Duomo: morto commerciante e sgomberate 30 famiglie. FOTO La vittima, 66 anni, era titolare di un negozio di abbigliamento nel centro storico. L'uomo è stato trasportato al Cto (Centro traumatologico ortopedico), ma non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti carabinieri, pompieri e polizia ...

