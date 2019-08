Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Idranti e lacrimogeni sulla folla e anche 30, dove 1.700 persone sono scese in strada per manifestare. L’evento è nato in seguito alla morte sospetta di Steve Maia Caniço, 24enne che nella notte tra il 21 e 22 giugno è stato ritrovato senza vita nelle acqueLoira. Il momento di massima tensione si è avuto quando il, che per tutto il tragitto ha scandito corile forze dell’ordine e il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, ha raggiunto la Prefettura. Steve Maia Caniço aveva preso parte il 21 giugno scorso agli eventi in programma alla festamusica e in particolare ad un party organizzato in riva al fiume a. In nottata erano scoppiatetra i partecipanti e laintervenuta a chiedere di mettere fine alla festa. Gli agenti avevano usato i lacrimogeni e diverse ...

fattoquotidiano : Nantes, tensioni e 30 arresti durante corteo contro presunte violenze della polizia dopo la morte sospetta di un 24… - TommyBrain : AntiDiplomatico:(VIDEO) 'Gilet Gialli'. Atto 38. Manifestazioni a Nantes e Parigi in ricordo di Steve. Tensioni e s… -