Musica | Jovanotti annuncia | ultima data Jova Beach Party a Linate

Jovanotti : “Dopo il tour farò da Lima a Buenos Aires in bici - solo e senza Musica” : “Voglio fare in bici il Sud America per traverso, da Lima a Buenos Aires”, questo il prossimo progetto che ha in mente Jovanotti. Lo ha rivelato a Vittorio Brumotti con il quale condivide la passione per la bicicletta. Brumotti, dopo il tour con Il FAI in giro per l’Italia, ha fatto tappa a Viareggio per curiosare dietro le quinte del Jova Beach Party. Lorenzo Cherubini ha anche raccontato di essere un ciclista molto prudente: ...