Movimenti ufficiali di Serie C | Ferrari firma per il Bari | colpo Imolese con Maniero

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Attaccanti ancora protagonisti, nel calciomercato diC, ildi De Laurentis piazza un altroda novanta, con l'acquisto di Franco, l'argentino di Rosario arriva in Puglia, dopo due ottime annate prima con la Pistoiese e poi con il Piacenza. "El Loco", va a completare un reparto offensivo già fortissimo, Cornacchini avrà veramente l'imbarazzo della scelta.a grandi passi sta crescendo ogni stagione che passa, dopo la finale persa con il Piacenza, l'approdo alpotrebbe dargli finalmente laB, solo "assaggiata"con il Brescia, nella prima parte della scorsa annata. L'si è assicurata le prestazioni il centrocampista Lucaclasse 1998, che arriva a titolo temporaneo dal Cittadella. Per lui dopo aver ottenuto solo 7 presenze in 3 stagioni al Cittadella, l'occasione di giocare di più e affermarsi....

