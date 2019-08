MotoGp – Marquez in pole a Brno | la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca

MotoGp : Marc Marquez in pole a Brno : 15.14 Marc Marquez domina le qualifiche del Gp Repubblica Ceca.Sul circuito di Brno il leader del Mondiale ottiene la 86.ma pole in condizioni incerte,su una pista metà bagnata e metà asciutta.Completano la prima fila Miller e Zarco. Quarto crono per Andrea Dovizioso Valentino Rossi, all'ultimo tentativo, conquista l'ottavo tempo,seguito da Petrucci; 12° Morbidelli.

MotoGp – La lucida follia di Marquez - i sorrisi di Zarco e Miller : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Brno : Marc Marquez rischia con le slick sul bagnato e fa la pole a Brno: sorridono Zarco e Miller, secondo e terzo. Le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp di Germania Le vacanze non lo hanno minimamente distratto, la pioggia sulla pista di Brno, affrontata con le gomme slick nelle fasi finali delle qualifiche non gli ha dato alcun problema. Marc Marquez fa registrare l’ennesima pole position della sua carriera, prendendosi il primo ...

MotoGp - Repubblica Ceca 2019 : risultato qualifiche. Marquez - pole stratosferica. Dovizioso 4° - Valentino Rossi 7° : pole position inverosimile di Marc Marquez che si è inventato una magia sublime nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sullo storico tracciato di Brno. Lo spagnolo oggi si è letteralmente superato e ha stampato un eccellente 2:02.753 sfruttando delle particolari condizioni meteo: ha montato le gomme slick nel finale, nei primi tre settori su asfalto asciutto ha rischiato tutto e poi ha stretto i ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp della Repubblica Ceca : Marquez super sul bagnato a Brno [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp4 del Gp della Repubblica Ceca: bene le Ducati nel pomeriggio a Brno E’ tutto pronto a Brno per le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca. In attesa della Q1 i piloti sono scesi in pista per la quarta e ultima sessione di prove libere, al termine della quale è stato Marc Marquez a stabilire il miglior tempo, sul bagnato, seguito da Vinales e Dovizioso. Quarto tempo per Petrucci, che si è lasciato ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Brno : Marquez fa il vuoto dietro di sè - Valentino Rossi nella top-5 [TEMPI] : Lo spagnolo chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere a Brno, dietro di lui il connazionale Viñales e il sorprendente Guintoli Marc Marquez chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere del Gp di Brno, il pilota spagnolo non sembra soffrire la pista bagnata firmando il miglior tempo in 2:04.279. Secondo tempo per Maverick Viñales, costretto a fermarsi a mezzo secondo dal campione del mondo, autentico dominatore ...

Marc Marquez MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Oggi abbiamo provato telai e gomme - domani la pioggia cambierà i piani” : Mentre tutti i rivali stanno cercando il limite per trovare il miglior tempo, o stanno provando ogni accorgimento per forzare al massimo, chi prosegue nella maniera più tranquilla e serena è sempre Marc Marquez. Il campione del mondo, infatti, ha iniziato il suo fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 di MotoGP chiudendo con il secondo tempo senza forzare in maniera particolare ad una manciata (nemmeno troppo grande) di ...

MotoGp - Marquez parte con il piede giusto : “buon feeling con la moto - ci siamo concentrati sul set-up” : Il pilota della Honda ha analizzato la prima giornata di libere a Brno, sottolineando la sua soddisfazione per il comportamento della sua Honda Secondo al mattino e secondo al pomeriggio, percorso netto a Brno per Marc Marquez, concentratosi maggiormente sui long run piuttosto che sul time-attack. AFP/LaPresse Il campione del mondo ha analizzato poi ai microfoni di Sky Sport motoGp i risultati ottenuti al termine della seconda sessione, ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : risultati e classifica FP1. Andrea Dovizioso al comando su Marquez e Viñales - nono Valentino Rossi : Si sono appena concluse le prime prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. In particolare evidenza Andrea Dovizioso, protagonista di un gran giro che gli permette di chiudere al comando con 29 centesimi di vantaggio su Marc Marquez e 63 su Maverick Viñales. Un tempo, quello del forlivese, giunto al termine di continui miglioramenti nel corso di questa sessione. Il quarto posto è del portoghese Miguel Oliveira, anche lui vicinissimo ...

MotoGp – Marquez spaventa i rivali a Brno : “pronti a tornare come abbiamo finito” : Marc Marquez sereno a Brno: le sensazioni del pilota Honda al rientro dopo la pausa estiva in vista del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di silenzio ...

Marc Marquez MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Sarà importante ripartire da dove avevo lasciato - ma occhio alla Ducati…” : 58 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore (Andrea Dovizioso), tre settimane di vacanze di assoluto relax (nelle quali si è allenato duramente anche con il fratello Alex), e la consapevolezza che questa seconda parte di stagione che sta per incominciare sia il viatico per il suo sesto titolo iridato nella MotoGP. Marc Marquez sa perfettamente tutto questo ma ha preferito rimanere con i piedi ben saldi al terreno nel corso della ...