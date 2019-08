MotoGp – Il 4° posto in qualifica non toglie il sorriso a Dovizioso | il ducatista

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019)quarto nel sabato di Brno: l’analisi deldopo le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Quartooggi inper Andreasul circuito di Brno: il forlivese della Ducati ha messo tutto al punto giusto per effettuare un giro soddisfacente. Pole position di Marc Marquez, che ha disputato due giri mostruosi in pista a Brno in condizioni davvero rischiose. “Marc e Jack hanno fatto un capolavoro, si sono presi un bel rischio ma alla fine ha pagato, se l’avessi dovuta rifare rifarei la stessa cosa, dopo la prima uscita avevo visto dove potevo migliorare, avevo in mente come fare un cinque, non sapevo se sarebbe bastato, sapevo che sarebbe stato un buon giro e l’ho fatto, non prima fila ma non è così importante, oggi era troppo facile fare un errore, e quando cadi può succedere di tutto, sono contento, nell’asciutto ...

RossiELaRossa : Finite le qualifiche di #MotoGP, super pole position di Marquez che da più di due secondi agli altri piloti guidand… - federicob95 : Intanto Marquez a Brno fa la pole con le slick sotto l'acqua. Tutto a posto #MotoGP #CzechGP - obscurepurple : Che nervoso ?? io seguo e amo entrambi gli sport, ma non posso nascondere che la MotoGP occupa un posto speciale nel… -