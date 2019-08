Moto3 – Pole position italiana a Brno | Tony Arbolino davanti a tutti al termine delle

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Repubblica Ceca 2019 : strepitosa pole sotto la pioggia per Tony Arbolino! Terzo Antonelli - solo 17° Dalla Porta : Uno stellare Tony Arbolino (Honda Snipers) festeggia nel migliore dei modi il suo 19esimo compleanno centrando una sontuosa pole position nelle Qualifiche del GP della Repubblica Ceca 2019 della Moto2. sotto la pioggia di Brno il milanese ha chiuso con un ottimo 2:18.020 rifilando distacchi pesantissimi a tutti, dimostrando che anche sul bagnato sa dare il proprio meglio. In prima fila con lui vedremo domani al via il britannico John McPhee ...

VIDEO Moto3 - GP Germania 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Sasaki in pole position - Dalla Porta 4° : Il giapponese Ayumu Sasaki ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto3. L’alfiere della Honda è riuscito a precedere il connazionale Kaito Toba e Marco Ramirez mentre Lorenzo Dalla Porta è ottimo quarto. Più attardati Aron Canet, Tony Arbolino, John McPhee. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto3. VIDEO ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : prima pole in carriera di Sasaki - quarto Dalla Porta - delude Antonelli : Ayumu Sasaki si prende con forza la prima pole position della sua carriera nelle Qualifiche del GP di Germania 2019 di Moto3, Portando la sua Honda Petronas a girare sull’1:26.135, seguito dal connazionale del Team Asia Kaito Toba (+0.057) che completa l’apoteosi nipponica del Sachsenring. Subito alle spalle del duo giapponese si sono inserite le due Leopard di Marcos Ramirez (+0.171) e di Lorenzo Dalla Porta che con un ultimo ...

Moto3 – Concluse le qualifiche del Sachsenring : prima pole position della carriera per Ayumu Sasaki : Ayumi Sasaki ha fatto registrare la pole position di Moto3 nel Gp di Germania: il giapponese si piazza davanti al connazionale Kaito Toba e a Marcos Ramirez In attesa delle qualifiche della MotoGp, i primi a scendere in pista sono i piloti della Moto3 alla ricerca della pole position per il Gp di Germania. Sul tracciato del Sachsenring il tempo più veloce lo fa registrare il giapponese Ayumu Sasaki, per la prima volta in pole nella sua ...

VIDEO GP Olanda 2019 - qualifiche Moto3 : highlights e sintesi. Niccolò Antonelli conquista la pole position : Niccolò Antonelli ha conquistato la pole position del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale Moto3. Il pilota italiano scatterà al palo nella gara di domani, in prima fila presente anche Tony Arbolino mentre Lorenzo Dalla Porta scatterà dall’ottava piazzola. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale Moto3 VIDEO highlights qualifiche GP Olanda Moto3: ...

Moto3 - Risultato qualifiche GP Olanda 2019 : Niccolò Antonelli in pole! Arbolino è terzo - Dalla Porta ottavo. Tanta Italia nella top-10 : È Niccolò Antonelli a “laurearsi” nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, ottavo round del Mondiale 2019 di Moto3. Nell’Università delle due ruote il centauro Italiano, in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse, ha ottenuto una pole significativa con il crono di 1’41″232 precedendo il giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia) di 0″144 e l’altro azzurro Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) di ...

Moto3 – Antonelli beffa tutti ad Assen : sua la pole position del Gp d’Olanda : Antonelli in pole position al Gp d’Olanda: il giovane italiano beffa tutti sul finale delle qualifiche di Assen E’ Nicolò Antonelli il poleman del Gp d’Olanda di Moto3: il giovane italiano della SIC58 ha regalato una gioia speciale a Paolo Simoncelli, nel giorno del suo onomastico, piazzandosi davanti a tutti al termine di un giro pazzesco, col crono di 1.42.232. Antonelli partirà dunque domani dalla prima casella in ...

Moto3 - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica qualifiche. Gabriel Rodrigo in pole position davanti a Ogura e Arbolino - 9° Dalla Porta : Gabriel Rodrigo centra la quarta pole position della carriera e partirà Dalla prima casella in griglia di partenza nel Gran Premio di Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale Moto3. L’argentino del Team Kömmerling Gresini ha firmato il miglior tempo in 1’48″450 mettendosi subito in testa dopo il primo run del Q2 ed in seguito non è più riuscito ad effettuare un ultimo tentativo per aver aspettato troppo a lungo ai box in modo ...