Moto3 | GP Repubblica Ceca 2019 | doppia frattura per Gabriel Rodrigo L’argentino salta la

(Di sabato 3 agosto 2019) Non arriva una buona notizia per il Team Gresini impegnato nel Mondialedi, nel decimo round del campionato a Brno (). L’argentino, caduto nelle ultime fasi delle prove libere 2, si è procurato ladella clavicola destra e del bacino. Oggi sarà, dunque, a Barcellona per ulteriori esami ma il suo fine settimana ceco è già finito. Viste le sue condizioni, è a serio rischio la partecipazione del sudamericano in vista del weekend in Austria, programmato tra poco meno di una settimana sul tracciato di Spielberg (9-11 agosto). #breakingnews @gabri19 won’t take part to the rest of the #CzechGP due to a double fracture (right collarbone and pelvis). The Argentine rider will fly Today to Barcelona for further checks. pic.twitter.com/tzBGwLhczS — Gresini Racing (@GresiniRacing) August 2,Poco fortunato, che aveva ...

