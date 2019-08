Moto2 – I Marquez dominano a Brno | pole di Alex in Repubblica Ceca | bene gli italiani

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2019 : da Brno riparte la caccia allo scatenato Alex Marquez - gli italiani devono scuotersi : E così, anche per la Moto2, si sono concluse le vacanze estive. La classe mediana del Motomondiale è pronta a tornare in pista e prepara armi e bagagli per l’appuntamento del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019. A Brno si tornerà a fare sul serio in un campionato che, in queste prime nove gare, ci ha regalato davvero una altalena di emozioni. Dopo le prime quattro gare, infatti, Lorenzo Baldassarri sembrava pronto a volare verso il ...