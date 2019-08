Mosca | arrestati altri cinque oppositori per le proteste antigovernative Nuova

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019)persone sono state arrestate aper aver partecipato alla protesta antigovernativa del 27 luglio scorso. “Disordini di massa” è il reato contestato, che prevede fino a 15 anni di reclusione per gli organizzatori delle manifestazioni. Ma già nel pomeriggio è prevista unaprotesta non autorizzata contro l’esclusione di molti dissidenti dalle elezioni comunali del prossimo settembre. I tribunali distrettuali di, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax, hanno finora condannato 88 persone a una pena fra 3 e 30 giorni di reclusione per aver partecipato sabato scorso aalla protesta non autorizzata. A 332 persone sono state comminate delle multe, due sono state condannate ai lavori socialmente utili e le case di diversiattivisti sono state perquisite. Il violento intervento della Guardia nazionale aveva portato, in totale, al ...

