Mosca | arrestata l' attivista dell' opposizione Lyubov Sobol

(Di sabato 3 agosto 2019) Il governo russo continua a soffocare a suon di arresti le dure proteste a cui migliaia di cittadini stanno prendendo parte dopo l'esclusione di alcuni candidatidalle elezioni comunali che si terranno il prossimo settembre. Anche oggi, come accaduto la settimana scorsa con oltre mille persone finite in manette, la polizia diha eseguito arresti a tappeto.La stampa internazionale riferisce di almeno 300 fermi eseguiti per le strade didurante la nuova protesta non autorizzata dal governo. tra le persone finite in manette c'è anche l'avvocato ed, fedelissima di Alexei Navalny, arrestato a fine luglio e ricoverato in ospedale nei giorni scorsi a causa di un sospetto avvelenamento.La giovane, unae candidate escluse dalle elezioni comunali, è stata bloccata dagli agenti di polizia appena è scesa ...

