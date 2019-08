Montagna | incidente durante il canyoning | due morti in provincia di Sondrio

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Milano, 3 ago. (AdnKronos) - Due persone sono morte in val Bodengo, indi, mentre praticavano, la discesa di torrenti che scorrono in canali rocciosi senza l'utilizzo di canoe o gommoni. Due turisti, dei quali non si conoscono ancora le generalità, hanno perso la vita in

Saliinvetta : Stroncata da un fulmine... E' accaduto ieri alla Südtirol Ultra Skyrace - ArgentonViviana : @CleliaMussari ciao Clelia dopo qualche incidente di percorso in famiglia domani parto x la montagna, lo scorso ann… - ennioalberici1 : RT @SkyTG24: Il corpo senza vita sarebbe stato individuato poco al di sotto della cima -