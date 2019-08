Milan-Manchester United oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) Sfida di grande prestigio questo pomeriggio tra. Terza partita dell’International Champions Cup. Sin qui i rossoneri hanno subito due sconfitte, entrambe 1-0, contro Bayern Monaco e Benfica. I Red Devils, invece, hanno collezionato due vittorie entrambe di misura: 1-0 contro l’Inter e 2-1 nella sfida col Tottenham. La squadra di Giampaolo è alla ricerca della prima vittoria, anche se nelle due sfide giocate sin qui ilsi è ben comportato. Sarà l’occasione giusta per fare esperimenti e trovare i giusti equilibri in vista dell’inizio della stagione. Il tecnico dei rossoneri in attacco potrebbe affidarsi alla coppia Castillejo-Piatek. L’amichevole di lusso si giocherà(3 Agosto) al Principality Stadium di Cardiff alle 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia e insul sito dell’emittente ...

DiMarzio : ?? I convocati di Solskjaer per il match contro il #Milan Non c'è #Lukaku: il belga del #ManchesterUnited sempre pi… - DiMarzio : #ICC2019 | #Milan, i convocati di #Giampaolo per l'amichevole contro il #ManchesterUnited - GoalItalia : Lukaku non convocato per Manchester-Milan, la Juventus resta in attesa ?? -