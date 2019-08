Milan | Dida presenta Duarte e manda un consiglio a Giampaolo su Paquetà

Milan - Conti si candida : “con Giampaolo si lavora tanto sulla fase difensiva” : “Da quando abbiamo iniziato il mister (Giampaolo, ndr) ci ha fatto subito capire la sua filosofia, in particolare stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva”. Sono le indicazioni del difensore del Milan, Andrea Conti, alla vigilia della sfida con il Bayern Monaco, in arrivo importanti indicazioni per il club rossonero contro un avversario di livello altissimo e che è più avanti dal punto di vista fisico. “Io ...

Olimpiadi invernali 2026 - vince la candidatura Milano-Cortina : tutte le reazioni a caldo dei protagonisti : Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, grande soddisfazione per la delegazione azzurra presente a Losanna Milano-Cortina ce l’ha fatta, ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. La festa può esplodere a Losanna (sede del CIO) e nell’Italia intera, riuscita a battere la concorrenza della Svezia. Una soddisfazione enorme per il presidente del CONI ma anche per tutti gli atleti, che potranno dunque gareggiare ...

Olimpiadi Milano-Cortina - l’appello di Mattarella : “Convinto della nostra candidatura - l’Italia è pronta” : “Sono convinto della bontà della nostra candidatura, l’Italia è pronta ad accogliere questo grande evento“. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Cio, a Losanna, il proprio videomessaggio in cui esprime il sostegno alla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Nella città svizzera sono presenti le delegazioni italiane e svedesi in attesa della decisione del Cio. ...

Olimpiadi invernali 2026 : candidatura Milano-Cortina - a che ora il risultato : Olimpiadi invernali 2026: candidatura Milano-Cortina, a che ora il risultato È giunto il giorno decisivo per le Olimpiadi invernali del 2026. La candidatura di Milano-Cortina d’Ampezzo sembra essere decisamente favorita su quella di Stoccolma-Aare. La decisione dovrebbe essere ufficializzata attorno alle ore 18:00 di oggi, 24 giugno 2019. A prendere parte alla votazione, saranno oltre 80 delegati (per adesso, a scanso di assenze ...

Olimpiadi invernali 2026 - anche Lippi e Zhang nella delegazione azzurra : sostegno alla candidatura di Milano-Cortina : Lunedì alle 18 sarà il momento della verità: il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, proclamerà dal Tech Convention Center di Losanna, chi tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. La delegazione italiana conterà moltissimi sportivi azzurri: da Sofia Goggia ad Alberto Tomba, da Marcello Lippi a Steven Zhang fino a Paolo Scaroni. La delegazione olimpica sarà guidata dal presidente ...

Basket : Simone Pianigiani lascia la panchina dell’Olimpia Milano. Ettore Messina candidato numero uno per la sostituzione : Finisce dopo due stagioni il connubio tra Simone Pianigiani e l’Olimpia Milano. L’ex allenatore di Siena, Nazionale italiana, Fenerbahce e Hapoel Gerusalemme chiude la propria esperienza milanese in accordo con la società, dopo aver raccolto uno scudetto e due edizioni della Supercoppa Italiana. L’ultima stagione ha visto Pianigiani portare la sua squadra a un passo dai playoff di Eurolega, giocandoseli fino all’ultima ...