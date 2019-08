Migliaia in strada a Hong Kong | nuova sfida a Pechino Bandera cinese gettata in mare

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 3 agosto 2019) Nella nona settimana consecutiva di proteste, decine didi persone asono tornate di nuovo incontro il governo e per chiedere riforme democratiche. La marcia che ha attraversato alcune delle arterie commerciali della citta' ha causato la chiusura di negozi e l'interruzione del traffico; e' anche sfociata in scontri e la polizia ha usato lacrimogeni contro i manifestanti che assediavano un commissariato. A meta' pomeriggio, i manifestanti -120.000, secondo gli organizzatori- si sono radunati nel distretto di Mong Kok, una delle zone dello shopping, teatro degli scontri delle proteste democratiche del 2014. Varie centinaia di manifestanti si sono poi dispersi e hanno circondato il commissariato di Tsim Sha Shui, contro il quale hanno lanciato pietre e di cui hanno incendiato il portone.Pochi minuti dopo la polizia in assetto antisommossa, armata di scudi e ...

