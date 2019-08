“Massacro” Strage in famiglia | 6 morti Risparmia solo il figlio di 7 mesi

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2019) Tragedia familiare nella notte di giovedì 1 agosto in Croazia: un uomo ha ucciso sei persone, tra cui la ex moglie e un bambino di 10 anni, in casa a Zagabria, poi si è suicidato per sfuggire all’arresto. A renderlo noto sono state le autorità locali, precisando che i corpi senza vita delle vittime, tre donne, due uomini e un bambino, sono stati trovati dalle forze di sicurezza intervenute sul posto dopo una segnalazione. Secondo i media, tra le vittime figurano anche il compagno e la sorella della ex moglie dell’omicida. L’unico superstite è un bimbo di 10dell’autore dellae di una delle sue vittime, uscito illeso dal dramma, secondo quanto riportato dall’emittente Hrt. L’assassino, un 36enne tassista di Zagabria, Igor Nadj, era fidanzato con una delle vittime da circa 2 anni e, insieme al bambino appena nato dalla loro relazione, ...

