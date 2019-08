Marco Carta dimentica il furto di magliette Foto | ' dopo una grande tempesta'

Marco Carta : 'Dette cose inenarribili sul furto alla Rinascente'/ 'Mi hanno ferito' : Marco Carta torna sull'ormai famoso furto alla Rinascente che ha tenuto banco nelle ultime settimane: 'Sostenuto da Maria De Filippi e Barbara D'Urso'.

Marco Carta si sposa con Sirio? Arriva l’indiscrezione : Marco Carta si sposa con Sirio? Stando alle indiscrezioni comparse su Oggi, sembra proprio che l'intenzione del cantante sardo sia quella di convolare a giuste nozze con il compagno Sirio, a cui è legato da diversi anni. Si legge sugli rumors fatti emergere da Alberto Dandolo: "Marco Carta, 34, è ancora alle prese con l’accusa di aver rubato sei costosissime T-shirt alla Rinascente di Milano (il Pm ha presentato un ricorso in Cassazione ...

Marco Carta sogna le nozze e rivela : “Voglio amore - niente di più” : Marco Carta sogna il matrimonio con il fidanzato Sirio: l’indiscrezione Marco Carta, dopo il recente scandalo che lo ha visto protagonista negli scorsi mesi, è tornato a essere il protagonista degli ultimi gossip. Cosa è successo? Stando quanto riportato dal settimanale Oggi, il cantante sarebbe talmente sicuro del sentimento che prova nei confronti del suo fidanzato Sirio che vorrebbe convolare a nozze il prima possibile. L’amore con ...

Valerio Scanu scambiato per Marco Carta e insultato per il furto alla Rinascente : Valerio Scanu scambiato per Marco Carta scatena l'ira degli haters e attira insulti per il presunto furto alla Rinascente, per il quale l'artista sardo sarà giudicato nel mese di settembre. Proveniente dalla scuderia di Maria De Filippi nel quale ha raggiunto il secondo posto dietro ad Alessandra Amoroso, Valerio Scanu è sardo ma maddalenino e non cagliaritano come Marco Carta. Nonostante l'assenza di somiglianza, l'artista di La Maddalena è ...

Marco Carta e il furto delle magliette : acquisiti i filmati della videosorveglianza : Il pm di Milano Nicola Rossato ha effettuato, in vista del processo fissato per il prossimo 20 settembre, indagini integrative per far luce sul furto di magliette avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano e per il quale sono imputati il cantante Marco Carta e la 53enne Fabiana Muscas. Da quanto si è saputo, come riporta l’Ansa, il pm ha acquisito le immagini delle telecamere del grande magazzino milanese e ha sentito come ...

Su Marco Carta spuntano nuovi filmati e testimonianze : Non si sgonfia il caso Marco Carta. Sulla storia delle 12 magliette che il cantante avrebbe rubato alla rinascente di Milano in compagnia di Fabiana Muscas, spuntano nuovi particolari. Stando a quanto riportano Il Giornale e L’Unione Sarda, sembra che siano spuntati fuori i famosi filmati della videosorveglianza e che il pm Nicola Rossato abbia deciso di acquisire questi video. Il pm avrebbe anche raccolto le testimonianze di diversi dipendenti ...