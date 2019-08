Mamme ma anche atlete | adesso si può | 3 milioni di euro per le sportive in gravidanza

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019): dal Governo 3diper leinDiventaree proseguire nella carriera sportiva si può. Con questo intento è stato costituito un Fondo ad hoc, per lenon professioniste, come sostegno durante tutto il periodo die che prevede contributi fino a 1.000al mese. Grazie al “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lepotranno infatti richiedere un sussidio per assicurare la propria continuità retributivadurante il periodo di congedo di maternità. Istituito nel 2018, il Fondo è stato poi riconfermato dall’attuale Governo che, con decreto del 26 febbraio 2019, ha stanziato per le1milione diper il 2019, 1milione diper il 2020 e 1milione dia decorrere dal 2021. Alleche sono in possesso dei ...

