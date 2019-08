Maltempo | milioni di danni all’agricoltura | “É una calamità”

Maltempo - Coldiretti Padova : danni per 1 - 5 milioni - 450 ettari di coltivazioni danneggiate : danni per almeno un milione e mezzo di euro a circa 450 ettari vigneti, frutteti, ortaggi, mais e soia: è il primo, provvisorio bilancio della violenta perturbazione che mercoledì scorso ha sferzato l’area termale tra Abano e Montegrotto fino a Due Carrare, Maserà e Cartura. Coldiretti Padova e Condifesa Padova, il consorzio che si occupa delle assicurazioni dei prodotti agricoli, stanno raccogliendo decine e decine di segnalazioni dagli ...

Maltempo - Coldiretti Toscana : danni per milioni di euro : Serre distrutte, frutta, verdura e cereali flagellati sono solo alcuni degli effetti delle tempeste di grandine, pioggia e vento che hanno investito la Toscana, colpendo maggiormente la provincia di Arezzo e provocando milioni di euro di danni all’agricoltura: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Toscana in merito all’ultima ondata di Maltempo dei giorni scorsi. La grandine si è abbattuta sulla zona di Arezzo e della ...

Maltempo - ingenti danni nelle campagne : perdite per milioni tra serre divelte e frutta - verdura e cereali distrutti : “serre distrutte dalla trombe d’aria, frutta, verdura e cereali flagellati dalla grandine, fieno andato a fuoco per i fulmini sono solo alcuni degli effetti delle tempeste di grandine, pioggia e vento che hanno investito il centro nord provocando milioni di euro di danni all’agricoltura“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in merito all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia. “Se nel Lazio nella zona ...

Ondata di Maltempo e grandinate : milioni di euro di danni provocati all’agricoltura : Ammontano a milioni di euro i danni provocati all’agricoltura dall’ultima violenta Ondata di maltempo con una tempesta di grandine che ha letteralmente devastato centinaia e centinaia di ettari nella provincia di Arezzo dove si registrano le perdite maggiori: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della perturbazione che ha colpito a macchia di leopardo lungo tutta la Penisola. “La situazione è ...

Maltempo - a Sirolo 2 - 3 milioni di danni per il tornado del 9 luglio : Ammonta a 2 milioni e 320 mila euro la prima stima indicativa dei danni pubblici e privati inserita dal Comune di Sirolo nella procedura regionale per il riconoscimento dello stato di emergenza e per la quantificazione dei danni derivanti dalla tromba d’aria del 9 luglio scorso. Lo rende noto lo stesso Comune. Intanto continuano i lavori per il recupero dell’amianto, proveniente dai tetti di alcuni capannoni, e dei tronchi e rami ai ...

Maltempo Lombardia - stanziati altri 6 milioni di euro per l’ondata di fine ottobre : Uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro della Regione Lombardia per i territori colpiti dall’eccezionale ondata di Maltempo dell’ottobre 2018 , la cosiddetta ‘tempesta Vaia‘. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. Questi fondi si vanno ad aggiungere a quelli già stanziati per provvedere a tutta una serie di opere e di ...

Maltempo in Emilia-Romagna : 2 milioni di euro di danni a Milano Marittima : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta a Milano Marittima (Ravenna) ha causato, secondo le prime stime della Regione Emilia-Romagna, danni per 2 milioni di euro per la sola parte pubblica: oltre 2.200 le piante cadute e da abbattere, di cui un migliaio nella pineta. “Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti, sotto gli occhi di tutti, non ci si può più voltare dall’altra parte. Insieme ai territori e alle ...

Maltempo a Milano Marittima : riaprono gli stabilimenti dopo la tromba d’aria - danni per 2 milioni : dopo il Maltempo e la tromba d'aria che hanno colpito Milano Marittima ieri, la situazione sta lentamente tornando alla normalità nel comune dell'Emilia Romagna, che già da oggi ha visto la riapertura a tempo record degli stabilimenti balneari: "Due milioni di euro di danni e più di 2000 alberi crollati" Chiesto lo stato di emergenza.

Maltempo - danni per milioni di euro nelle regioni colpite : Maltempo, danni per milioni di euro nelle regioni colpite Dopo i nubifragi e le grandinate che si sono abbattuti su diverse zone della penisola, le autorità fanno la conta dei danni: colture distrutte, danneggiamento di strutture pubbliche e private, alberi abbattuti. Abruzzo e Marche pronte a chiedere lo stato di ...

Maltempo in Lombardia : danni per milioni dalla grandine : La grandine ha colpito la Lombardia dall’Oltrepo’ pavese alla Brianza fino al Mantovano, con milioni di euro di danni tra zucche, meloni, mais, frumento, frutteti e vigneti: lo ha rilevato Coldiretti regionale, dopo un primo monitoraggio sulle forti grandinate che nelle ultime ore, in piena ondata di caldo africano, hanno colpito a macchia di leopardo. Nel Mantovano – segnalano i tecnici della Coldiretti – la tempesta di ...

Caldo e Maltempo : nei campi milioni di euro di danni per la grandine : “milioni di euro di danni sono stati provocati alle coltivazioni dalle grandinate che a macchia di leopardo si sono abbattute violentemente su Emilia e Lombardia devastando dalle zucche alle angurie, dai meloni alle pere, dal mais alla soia fino ai vigneti con la perdita anche del 30% degli acini di uva nei grappoli delle aziende interessate“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in relazione alle ultime tempeste di ...

Maltempo Emilia Romagna - firmata la richiesta di stato d’emergenza : danni per 27 milioni di euro : Le violente grandinate, i fortissimi venti e gli allagamenti che hanno colpito varie zone del territorio dell’Emilia-Romagna nelle giornate di martedì 11 e sabato 22 giugno scorsi hanno prodotto danni al patrimonio pubblico, ai beni privati e alle attività produttive e agricole per 27 milioni di euro. Situazione poi ulteriormente aggravata dalle precipitazioni che ieri si sono abbattute in particolare sulle province di Parma e Piacenza. ...

Maltempo e grandine a Modena : 4 milioni di euro di danni agli edifici pubblici : Ammontano a quasi 4 milioni di euro i danni agli edifici pubblici in città causati dalla grandinata di sabato 22 giugno stimati dai tecnici del Comune di Modena che in questi giorni hanno completato le verifiche. Il danno al patrimonio comunale (tra i quali scuole, palestre, strutture per anziani e strade) è stato stimato in 2 milioni e 780 mila euro; a questi si aggiungono i danni alle strutture della Provincia per circa 420 mila euro e ...

Maltempo Emilia-Romagna : in arrivo 31 milioni per opere urgenti e sicurezza del territorio : Arrivano in Emilia–Romagna 31 milioni di euro per far fronte alle criticità aperte dalle ondate eccezionali di Maltempo che a febbraio e a maggio hanno interessato tutta la regione. Il Consiglio dei ministri ha accolto la richiesta di stato di emergenza nazionale, avanzata dal presidente della Regione e Commissario per la gestione dell’emergenza, Stefano Bonaccini, subito dopo l’ultimo episodio di Maltempo di maggio – il quarto in un ...