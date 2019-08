Malattia Mihajlovic | articolo Zazzaroni | il CDT Emilia Romagna archivia il caso

Malattia Mihajlovic - la confessione di Dzemaili : “il mister ci ha chiamato…” : Malattia Mihajlovic – “Il legame con il mister e’ importante, ci manca: e’ una situazione particolare perche’ la presenza di Mihajlovic e’ importante, ma lo staff sta facendo un grande lavoro”. Sono le dichiarazioni di Blerim Dzemaili che parla così della Malattia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, alle prese con le cure per la leucemia. “Il mister ci ha chiamato dopo la sconfitta ...

Malattia Mihajlovic - completato il primo ciclo di cure : le ultime sulle condizioni dell’allenatore : Malattia Mihajlovic – L’allenatore Sinisa Mihajlovic continua la battaglia contro la Malattia, il tecnico del Bologna ha scoperto di avere la leucemia dopo alcuni controlli. Il serbo ha completato senza “particolari complicazioni” il ciclo di chemioterapia iniziato giovedì scorso. Il Bologna fa sapere in una nota che “la risposta terapeutica e’ stata conforme alle aspettative dei medici del reparto di ...

Malattia Mihajlovic - terminato il primo ciclo di chemioterapia : gli aggiornamenti sulle condizioni del tecnico serbo : Risposta terapeutica conforme alle aspettative dei medici: Mihajlovic ha terminato il primo ciclo di chemioterapia Completato il primo ciclo di chemioterapia, iniziato giovedì scorso, per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, che qualche settimana fa ha annunciato di aver scoperto di avere la leucemia, ha terminato senza particolari complicazioni il primo ciclo di chemioterapia. LaPresse/Filippo Rubin Ad annunciarlo è stato il ...

Malattia Mihajlovic - episodio vergognoso nella Capitale : cosa è successo al tecnico nella ultime ore [FOTO] : La L'articolo Malattia Mihajlovic, episodio vergognoso nella Capitale: cosa è successo al tecnico nella ultime ore [FOTO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Malattia Mihajlovic - Dijks : “Tre giorni fa abbiamo fatto una videochiamata col mister - momento difficile…” : “Tre giorni fa abbiamo fatto una videochiamata con il mister, è stato un momento molto difficile. Dobbiamo stare uniti e giocare per lui, spero torni presto“. Queste le parole del calciatore del Bologna Mitchell Dijks, direttamente dal ritiro di Castelrotto “Il club mi sta facendo sentire un giocatore importante, in questo momento posso dire di essere un punto di riferimento per questa squadra. Alcune squadre hanno ...

Malattia Mihajlovic - il tecnico del Bologna ha iniziato le terapie : Tre giorni dopo il ricovero di Sinisa Mihajlovic nel reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, si è concluso il percorso di tipizzazione della Malattia: si tratta di una leucemia acuta prevalentemente mieloide. Lo spiega il Bologna Calcio sul proprio sito ufficiale. L’allenatore, prosegue il club ha iniziato in giornata il trattamento chemioterapico. Nonostante gli esami e le terapie, il ...

Malattia Mihajlovic - Alberto Tomba svela un retroscena sul tecnico del Bologna : “Gli ho dato un abbraccio forte per messaggio, mi risponderà a breve e vi saprò dire. Ha caricato molto il Bologna, dalle ultime posizioni è arrivato a metà classifica. E’ grandioso”. Sono le dichiarazioni dell’ex campione di sci, Alberto Tomba, sulle condizioni di salute del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, il tecnico in conferenza stampa ha confermato di lottare contro la leucemia. Tomba, tifoso della ...

Le notizie del giorno – Il messaggio dopo la Malattia di Mihajlovic - l’addio al Milan ed i gironi in Serie C : “Quando una grave malattia colpisce uno sportivo famoso l’emozione è più forte perché allo sport si associano sempre la forza e l’invincibilità. Il gesto di Mihajlovic è stato coraggioso e va ammirato soprattutto perché trasmette un messaggio di determinazione e speranza ai tanti, non famosi, che lottano in silenzio per combattere l’identico male. E ciò ha un valore inestimabile“. Sono le parole del magistrato Valter Giovannini in merito ...

Malattia Mihajlovic - l’Ussi : “Ci scusiamo se non tutti i colleghi hanno rispettato i principi deontologici…” : “Caro Sinisa, tutti i giornalisti sportivi italiani ti sono vicini e vogliono giocare al tuo fianco questa difficile partita, che sicuramente vincerai. Ci dispiace che in questa circostanza così delicata non tutti i colleghi abbiano rispettato i principi deontologici fondamentali che devono sempre prevalere su qualsiasi esigenza. Ci scusiamo per loro. Ti vogliamo bene“. Questo il comunicato emesso dal Comitato di Presidenza ...

Leucemia Mihajlovic - il serbo ha fretta di sconfiggere la Malattia : anticipato l’ingresso in Ospedale : L’allenatore serbo ha deciso di anticipare l’ingresso in Ospedale, inizialmente previsto per la giornata di martedì Sinisa Mihajlovic ha fretta di sconfiggere la Leucemia, malattia diagnosticatagli negli scorsi giorni che il serbo ha deciso di rendere nota solo nella giornata di sabato. Alfredo Falcone/LaPresse L’allenatore del Bologna ha anticipato il suo ingresso in Ospedale, inizialmente previsto per martedì, varcando ...

Malattia Mihajlovic - il tecnico anticipa le terapie : è già in ospedale : Lo aveva detto sabato in conferenza stampa: “Non vedo l’ora di entrare in ospedale. Prima comincio le cure, prima finisco”. Sinisa Mihajlovic anche stavolta è stato di parola: d’accordo con lo staff medico del Bologna e del reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, il tecnico ha addirittura anticipato a oggi il suo ingresso in ospedale, previsto originariamente per domani. All’attacco, fin dal primo ...

Malattia Mihajlovic - un ragazzo malato di leucemia parla al tecnico : il messaggio è da brividi [VIDEO] : “Sinisa, dalle parole che hai detto ho capito che hai la determinazione giusta per combattere. Mi sento di dirti di mantenere viva questa mentalita’ e questa ferocia”. E’ questa una delle frasi più importanti di un video postato da Niccolo’ B., un ragazzo di 15 anni di Foggia affetto da leucemia ed appassionato di calcio ed inviato al tecnico Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna che nelle ultime ...

Malattia Mihajlovic - la commovente lettera dell’allenatore serbo : Dopo i primi momenti difficili come da lui stesso confessato nella conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic ha voluto affidare una lettera a “La Gazzetta dello Sport” per ringraziare chi gli ha dimostrato affetto in questa battaglia. L’allenatore serbo inizierà la lotta contro la leucemia domani, con il primo ciclo di terapie in ospedale. Questa la lettera di Sinisa Mihajlovic. “Ci sono momenti nella vita in cui ti ritrovi ...