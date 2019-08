Lotta | Mondiali cadetti Sofia 2019 | eliminato Andrea Setti | l’Italia chiude senza medaglie

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : quinto posto per Michela Chessa - fuori gli altri azzurrini : Quinta giornata di gare a Sofia per i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella femminile perde la finale per il bronzo, nei –40 kg Michela Chessa, invece esce nel primo turno dei ripescaggi nei -61 kg ad Aurora Russo, mentre nella greco-romana vengono definitivamente eliminati Steve Momilia (-65 kg) Santo Di Dio (-80 kg) e Michele Giura (-110 kg) Nella Lotta femminile, nei -40 kg Michela Chessa supera nei ripescaggi per priorità ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : sfuma il bronzo per Veronica Braschi - ai ripescaggi Michela Chessa ed Aurora Russo : Quarta giornata di gare a Sofia per i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella femminile perde la finale per il bronzo, nei -65 kg, Veronica Braschi, che deve accontentarsi del quinto posto, invece nei -40 kg accede ai ripescaggi Michela Chessa, così come accade nei -61 kg ad Aurora Russo, mentre non ha la stessa fortuna nei -46 kg Siria Perrone, definitivamente eliminata. Nella Lotta femminile, categoria -65 kg, Veronica Braschi ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : va in finale per il bronzo Veronica Braschi - out gli altri azzurrini : Terza giornata di gare a Sofia per i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella femminile va in finale per il bronzo, che si disputerà domani, nei -65 kg, Veronica Braschi, invece nei -73 kg viene eliminata agli ottavi e non accede ai ripescaggi Noemi D’Angelo, mentre nello stile libero entrambi gli azzurrini impegnati, Francesco Masotti nei -71 kg e Davide Cossu nei -92 kg:, vengono eliminati nel primo turno dei ripescaggi. Nella Lotta ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : nello stile libero vanno ai ripescaggi Francesco Masotti e Davide Cossu : Sono proseguiti a Sofia i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella seconda giornata dedicata allo stile libero erano impegnati due azzurrini, Francesco Masotti nei -71 kg e Davide Cossu nei -92 kg: entrambi gli italiani sono usciti nel turno di qualificazione agli ottavi, ma hanno avuto accesso ai ripescaggi che si disputeranno domani. Nella categoria -71 kg Francesco Masotti cede nel turno di qualificazione agli ottavi al russo ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : fuori agli ottavi Simone Vincenzo Piroddu e Danny Lubrano : Sono scattati a Sofia i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella prima giornata dedicata alla Lotta libera erano impegnati due azzurrini, Simone Vincenzo Piroddu nei -55 kg e Danny Lubrano nei -48 kg: purtroppo entrambi gli italiani sono usciti agli ottavi e non hanno avuto accesso ai ripescaggi. Nella categoria -55 kg Simone Vincenzo Piroddu supera nel turno di qualificazione ai punti il cinese Zhipeng Jiang per 8-1, ma negli ottavi ...

Nuoto - Mondiali 2019 : le prospettive di Margherita Panziera verso la finale. Smith aliena - si Lotta per il podio : Nella sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) hanno fatto la loro comparsa gli “alieni”. Difficile definirli diversamente Caeleb Dressel, Anton Chupkov e Regan Smith. I tre primati del mondo hanno una valenza simbolica ma quello della classe 2002 dei 200 dorso ha un sapore speciale. Tutti, o quasi, avevamo scommesso che dopo il riscontro del mattino (2’06″01) l’americanina avrebbe ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : zero ori! Fiorettisti in Lotta per il bronzo contro la Russia - quarte le sciabolatrici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Attacco prioritario per Daniele Garozzo, che porta la pattuglia azzurra sul +2. Ora è 28-26. 17.28 Botta lavorata col tempo giusto da Garozzo: si accende la luce rossa per il 27-26 Italia. 17.28 Picchia dentro la stoccata del 26-26 Garozzo. 17.27 Parata e risposta di Aslanov: a segno. 26-25 Russia. 17.26 Buona la rimessa di Garozzo, per l’immediato 25-25. 17.26 Garozzo vs. Aslanov ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : zero ori! Fiorettisti in Lotta per il bronzo - quarte le sciabolatrici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Tocca subito l’azzurro: è 10-9 a favore della Russia. 17.01 Avola e Arslanov entrano in pedana. 17.00 Al cambio, Russia 10-8 Italia. 16.59 Safin si abbassa e contrattaccata facendo accendere la luce verde, sull’assalto successivo parata e risposta sempre ad opera del russo. 16.58 Garozzo pareggia sull’8-8. Il russo accusa la stoccata. 16.57 Flash di Safin, che va a ...

Scherma - Mondiali 2019 : sciabolatrici sconfitte in semifinale dalla Russia. Ora l’Italia Lotta per il bronzo : Serviva una prestazione perfetta e alle sciabolatrici azzurre non è riuscita. L’Italia viene sconfitta in semifinale dalla Russia ai Mondiali di Budapest ed ora dovrà lottare per l’ennesimo bronzo di questa spedizione ungherese. Il quartetto italiano (Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia) si sono arrese a Velikaya e compagne con il punteggio di 45-37. Una strepitosa Criscio ha portato avanti ...

Scherma - Mondiali 2019 : azzurri pronti al riscatto nelle gare a squadre. Si Lotta per le medaglie nella spada femminile e nella sciabola maschile : La settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria) sarà la prima dedicata esclusivamente alle prove a squadre. Gli assalti individuali sono andati in archivio con un bilancio negativo per l’Italia, visto che non è arrivata nessuna medaglia d’oro, fatto che non accadeva dal 1995. A partire da oggi gli azzurri saranno chiamati al riscatto, per risalire posizione nel medagliere, che ci vede al momento addirittura al nono ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gyurta se ne va. Ruffini e Occhipinti in Lotta per l’argento. Bridi e Pozzobon fuori dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.02: In campo femminile Cunha prende il comando delle operazioni, affianca e supera Grangeon e si mette a fare l’andatura 5.01: Al km 20.4 Gyurta mantiene 57″ dui vantaggio sul gruppetto inseguitore guidato da Occhipinti e con Ruffini 4.54: Al km 18.9 della gara femminile in testa sono in quattro perchè Pou si stacca definitivamente dal gruppo di testta. Bridi guadagna 10″ ...

Lotta libera - Ranking Series Istanbul 2019 : Givi Davidovi trionfa in Turchia! L’azzurro vola in classifica a due mesi dai Mondiali! : Splendide notizie per la Lotta libera italiana, che sta prendendo parte con tre azzurri alle Ranking Series di Istanbul, manifestazione che mette in palio punti importanti per la classifica in ottica Mondiali, prima rassegna che assegnerà ben 108 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Givi Davidovi trionfa nei -57 kg! L’azzurro nella finale odierna batte il turco Baris Kaya per superiorità (16-5 lo score al momento dell’interruzione) ...

Lotta libera - Ranking Series Istanbul 2019 : Givi Davidovi in finale nei -57 kg! Punti pesanti in ottica Mondiali! : Ottime notizie per la Lotta libera italiana, che partecipa con tre azzurri alle Ranking Series di Istanbul, manifestazione che mette in palio Punti importanti per la classifica in ottica Mondiali, prima rassegna che assegnerà ben 108 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Givi Davidovi è in finale nei -57 kg. L’azzurro, partito dal turno di qualificazione, dapprima ha superato per vantaggio l’azero Giorgi Edisherashvili (10-10), poi ...

Mondiali calcio femminile 2019 - corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2020! Italia in Lotta - battaglia con le europee : tutti gli scenari : I Mondiali 2019 di calcio femminile valgono anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda le formazione europee: le migliori tre squadre del Vecchio Continente staccheranno infatti il pass per i Giochi che andranno in scena tra poco più di un anno. Ottenere un piazzamento importante in Francia è dunque determinante per poter volare nel Sol Levante e giocarsi le ambite medaglie, l’Italia è ancora in corsa e ...