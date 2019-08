Lorella Cuccarini | dolce dedica al marito | “Dopo 28 anni è il primo 3 agosto che

Lorella Cuccarini torna in prima serata con ‘Grand Tour’ - ma non brilla contro ‘La sai l’ultima?’ : La prima puntata del programma di Rai Uno ha registrato una percentuale di share inferiore alla concorrenza di Canale 5 che...

Lorella Cuccarini : "Bibbiano? Una barbarie. La famiglia va salvaguardata. Freghiamocene dei giudizi del web" : “Bibbiano è una barbarie assoluta, uno strazio, un incubo”. Ad affermarlo è Lorella Cuccarini che, dalle pagine del quotidiano La Verità, dice la sua sullo scandalo degli affidi illeciti di Bibbiano.“Se mi avessero tolto i figli sarei sarei morta o avrei reagito come una belva”.Queste le parole della conduttrice, madre di quattro figli. Lorella Cuccarini, che negli ultimi mesi ha spesso espresso la ...

“Che batosta!”. Lorella Cuccarini - colpo da ko per la conduttrice. La notizia uscita poco fa : Non era il ritorno che sognava. E va bene il periodo estivo ma da Lorella Cuccarini era lecito aspettarsi di più. Proprio come quei campioni che rientrano dopo un infortunio dai quali si aspetta sempre il tocco di classe o la zampata risolutiva. Venerdì 2 agosto è stato il giorno del ritorno ufficiale di Lorella Cuccarini in Rai, dopo alcuni anni di assenza dai palinsesti del servizio pubblico. La conduttrice, prima di iniziare il suo percorso a ...

Lorella Cuccarini - la rivincita su Heather e la dolce dedica al marito su Instagram : È un momento d’oro per Lorella Cuccarini: nella professione e nella vita privata la conduttrice si gode i frutti meritati del suo impegno e risponde, con i fatti, alle malelingue. La più amata dagli italiani ha fatto il suo rientro in Rai dalla porta principale con Grand Tour, il programma di prima serata, costola di Linea Verde, che accompagna i telespettatori alla scoperta delle tante bellezze del nostro paese. La bionda conduttrice al suo ...

Lorella CUCCARINI/ Grand Tour e Heather Parisi è già dimenticata : LORELLA CUCCARINI accusata di essere 'sovranista' torna in tv all'esame 'Grand Tour'. Ci saranno nuovi attacchi da parte di Heather Parisi?

Giuseppe Peppone Calabrese - chi è/ 'Tradisce' Elisa Isoardi per Lorella Cuccarini... : Chi è Giuseppe Calabrese 'Peppone'? Sarà tra i protagonisti del Grande Tour, intanto il pubblico scopre sui social network uno chef davvero incredibile.

GRAND TOUR - Lorella CUCCARINI/ Ospiti : la conduttrice 'siamo molto eccitati' : Prima puntata per il GRAND TOUR di Linea Verde con LORELLA CUCCARINI. Nella prima tappa la Puglia e la Via Francigena. Le anticipazioni della conduttrice.

Grand Tour - Lorella Cuccarini in giro per l'Italia per Rai 1 : diretta dalle 21.25 : Un Linea Verde con un pizzico di Meraviglie: si presenta così Grand Tour, cinque prime serate su Rai 1 che raccontano alcune delle bellezze paesaggistiche d'Italia, al via da stasera, 2 agosto 2019, alle 21.25. A guidare questo viaggio in Italia c'è Lorella Cuccarini, alla sua prova generale di conduzione di un titolo dell'ammiraglia Rai in attesa di prendere il timone de La Vita in diretta con Alberto Matano nell'ormai vicino Autunno ...

Rai - Lorella Cuccarini fa subito il botto : con Al Bano Carrisi... tsunami ultra-sovranista : Lorella Cuccarini debutterà venerdì 2 agosto con il Grand Tour di Linea Verde. La conduttrice fa così il suo ritorno in Rai, accompagnata da Giuseppe Calabrese e dal giornalista e scrittore Angelo Mellone. Nel primo appuntamento il Grand Tour attraverserà la Puglia e vedrà ospiti, tra i tanti person

Grand Tour Linea Verde - Lorella Cuccarini : “Sto vivendo emozioni forti” : Grand Tour Linea Verde, Lorella Cuccarini rivela: “Mi sta regalando emozioni forti” Partirà stasera, venerdì 2 agosto, Grand Tour Linea Verde e sarà condotto – tra gli altri – nientemeno che da Lorella Cuccarini. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Cuccarini ha rivelato: “Ho accettato subito. È una bellissima esperienza che mi sta regalando emozioni forti.” E ha anche ammesso di aver ragionato più con ...

Linea Verde – Grand Tour – Prima puntata di venerdì 2 agosto 2019 – Lorella Cuccarini ci porta in Puglia. : Linea Verde si veste da sera e per cinque venerdì approda in Prima serata in versione Grand Tour. Alla conduzione ritroviamo Peppone, con Angelo Mellone e Lorella Cuccarini al rientro in pianta stabile su Raiuno visto che dopo queste puntate sarà alla conduzione de La vita in diretta. Linea Verde – Grand Tour Un viaggio […] L'articolo Linea Verde – Grand Tour – Prima puntata di venerdì 2 agosto 2019 – Lorella ...

Lorella Cuccarini parte con Grand Tour : nella prima puntata anche Albano : Lorella Cuccarini presenta Grand Tour di Linea Verde: nella prima puntata Albano Carrisi e Fabio Troiano Domani, venerdì 2 agosto, partirà il Grand Tour di Linea Verde. Al timone del programma, in onda per cinque prime serate su Raiuno, ci sarà uno dei volti femminili della tv più amati della televisione, quello di Lorella Cuccarini. […] L'articolo Lorella Cuccarini parte con Grand Tour: nella prima puntata anche Albano proviene da Gossip ...

Lorella Cuccarini pronta per La Vita in Diretta/ "Primo promo con Alberto Matano..." : Lorella Cuccarini pronta per La Vita in Diretta: la conduttrice ha girato il primo promo con Alberto Matano. 'Abbiamo rotto il ghiaccio'.

Lorella Cuccarini - lo sfogo : “Ho il diritto di dire come la penso” : Lorella Cuccarini risponde a Heather Parisi su La vita in diretta: “Ho il diritto di dire come la penso” Intervistata da DiPiù Tv, Lorella Cuccarini ha risposto – ancora una volta – alla querelle che la vede protagonista insieme a Heather Parisi, per quanto riguarda le dichiarazioni di quest’ultima sull’approdo di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta. La Cuccarini ha risposto dicendo: “Lasciamo ...