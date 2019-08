Lo spot del Papa pro migranti | Piante e animali senza confini

Casting per uno spot da girare a Roma e per eventi legati a 'Le Perle delle Muse' : Casting aperti per la ricerca di comparse per uno spot da girare a Roma. Sono poi in corso le selezioni per la ricerca di varie figure per eventi e manifestazioni a cura dell'agenzia Le Perle delle Muse. Uno spot Per uno spot correlato alla campagna pubblicitaria di un noto marchio di caramelle sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse. Le riprese verranno poi effettuate a Roma nel prossimo mese di settembre. In ...

Casting per il film 'I racconti della domenica' e per uno spot pubblicitario : Casting da poco aperti per il film dal titolo I racconti della domenica, diretto dal regista siciliano Giovanni Virgilio. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per realizzare lo spot di una importante azienda con base in Puglia. I racconti della domenica Per la realizzazione del nuovo film diretto da Giovanni Virgilio e dal titolo I racconti della domenica sono partiti i Casting. Il regista siciliano ...

Alessia Marcuzzi conduce Temptation Island Vip : lo spot del programma : A ufficializzare l'avvicendamento della conduttrice a Simona Ventura è lo spot del programma che la vede protagonista

Gioco d’azzardo - Di Maio contro l’Agcom : “Annacquano divieto di spot - si dimettano”. Pd : “Si accorge solo ora delle osservazioni?” : Il vicepremier Luigi Di Maio all’attacco dell’Agcom per il documento con cui l’authority ha avvertito il governo che il divieto di pubblicità del Gioco d’azzardo previsto dal decreto Dignità ed entrato in vigore per tutti a metà luglio è difficile da applicare e gli operatori stranieri non possono essere sanzionati in Italia. “Il Gioco d’azzardo è come una droga: rovina ragazzi, adulti e intere famiglie”, ...

Casting per un video musicale e per uno spot della Federazione Trentina delle Pro Loco : Sono attualmente in corso le selezioni per un video musicale di produzione internazionale, con riprese da effettuarsi a Trieste, a cura di Sun Films Project. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per realizzare uno spot per progetti ed eventi correlati al mondo del volontariato e a cura della Federazione Trentina delle Pro Loco. Le riprese verranno poi effettuate per la regia di Leonardo Fabbri....Continua a leggere

Barbara d'Urso - countdown terminato/ Foto - in arrivo lo spot del nuovo Pomeriggio 5? : Barbara d'Urso, è terminato il conto alla rovescia sui social: cosa sta per accadere? Si tratta dello spot della nuova stagione di Pomeriggio 5?

Adozioni a distanza - ActionAid sfida Salvini e Di Maio. Lo spot : “Affideresti un bimbo a una coppia del genere? Noi sì” : “Affideresti un bimbo o una bimba a una coppia di questo genere? Noi sì”. La frase è scritta su un cartellone, affisso in piazzale Baiamonti a Milano, con i volti dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e fa parte della campagna di comunicazione per le Adozioni a distanza di ActionAid. La campagna si chiama “Ogni coppia può” e mira a sostenere i bambini senza diritti in tutto il mondo: “Cerchiamo coppie ...

spot delle pompe funebri : «Il peggio a chi abbandona gli animali» : I commenti su Facebook sono per la maggior parte di sostegno, ma la campagna pubblicitaria di un’agenzia funebre di Genova fa comunque discutere. Molti hanno fotografato e postato l’immagine che è sul retro di molti bus cittadini. È la foto di un cane con la frase: «A chi abbandona auguriamo il peggio». La Gianelli Srl dunque fa pubblicità ai suoi servizi augurando il peggio al prossimo e, trattandosi di un’agenzia di pompe funebri, suona come ...

A chi abbandona gli animali auguriamo il peggio! Lo spot delle pompe funebri che fa discutere : "Amiamo gli animali e i cani in particolare, per questo in vista della stagione estiva abbiamo ideato questa campagna sia per sensibilizzare le persone sia per farci pubblicità" così uno dei titolari delle pompe funebri genovese Gianelli Srl ha descritto l'idea alla base di una pubblicità della società decisamente molto originale e destinata sicuramente a far discutere. "A chi abbandona auguriamo il peggio" recita infatti a lo slogan delle ...

Sbarcati altri 19 migranti a Lampedusa - l'hotspot dell'isola in crisi : Sbarcati nella notte altri 19 migranti a Lampedusa. Non si fermano, dunque, gli sbarchi definiti ‘fantasma’, ma che hanno un peso nella gestione e vivibilità dell’hotspot, con oltre 200 presenze a fronte di una capienza di 97. Nel tardo pomeriggio di ieri erano arrivati in dieci.Ieri, 7 luglio, il sindaco dell’isola, Totò Martello aveva spiegato che i migranti ospiti della ...

Hotspot di Lampedusa al collasso : i migranti ospitati sono oltre il doppio della capienza : È al collasso l'Hotspot di Lampedusa dove nella notte sono giunti i 46 di nave Alex di Mediterranea. Rispetto a una capienza di 97 persone, spiega il sindaco Totò Martello, i migranti presenti superano il numero di 200, conseguenza dei mini sbarchi che si susseguono sull'isola. "Dovrebbero restare 24-48 ore secondo le norme - accusa - ma restano a lungo. Non si capisce se abbiano trasformato il centro in ben altro... Ce lo spieghino".

Il razzismo inconsapevole dello spot Alitalia con il finto Obama : (Fermo immagine via Tpi) Il video è stato rimosso. Il che dimostra che le critiche avevano colpito nel segno: l’uso della pratica del blackface, cioè il trucco nero su un attore non nero, è una pratica irrispettosa che non ha alcun senso. Purtroppo è capitato a un breve spot Alitalia, ex compagnia di bandiera in difficoltà e in attesa dell’ennesimo salvataggio, stavolta in gran parte per mano pubblica. Fra un paio di settimane, forse meno, se ...

I Boomdabash ambasciatori del “mambo salentino” alla conquista di spotify : Dopo l’annuncio delle prime quattordici tappe si aggiungono nuove date all’esplosivo ”Per un milione tour” dei Boomdabash, nuovo tour che a partire dal 4 Luglio li vedrà protagonisti nelle principali città italiane per tutta l’estate tra Festival, Club e Summer Arena. Si aggiungono altre undici date dal vivo al calendario: 07/07 Sedilo (Or), 18/07 Arborea (Or), 30/07 San Ferdinando di Puglia (Ba), 03/08 Canicattì (Ag), 11/08 Trepuzzi (Le), 13/08 ...

"Bambini trattati come topi. La battaglia legale parte dall’hotspot di Samos - buco nero dell’Ue" : Una piccola ong fondata da tre ragazzi che sfida, con una causa penale per crimini contro l’umanità e negligenza nei confronti dei minori, l’amministrazione dell’hotspot che l’Europa ha scelto come muro per la sua frontiera orientale. Siamo a Samos, isola greca a due passi dalla Turchia, dove sorge quello che in teoria dovrebbe essere un centro di prima accoglienza per migranti ma che in realtà si è ...