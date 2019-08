LIVE Italia-Belgio 3-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | vittoria mai in

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA 22.33 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 21.15 per-Olanda. Un saluto sportivo da Federico Militello. 22.32 Secondaa Catania per le azzurre. Domani si giocheranno la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 contro l’Olanda: sarà uno scontro diretto di fuoco. Oggi benissimo tutta la squadra, fondamentale l’innesto di Raphaela Folie.3-0 (25-17, 25-16, 25-16) 25-16 Si chiude con un errore in battuta del. L’vince un incontro dominato. 24-16 Sobolska annulla il primo match-point. 24-15 Attacco di Bosetti. 23-15 Punto di seconda di Van den Vyver 23-14 Fuori la battuta di Janssens. 22-14 Sylla non contiene l’attacco di Herbots. 22-13 Fast di Chirichella. Bene oggi le centrali azzurre. 21-13 Van Gestel pone fine alla serie in ...

OfficialASRoma : ??? Sabato 3 agosto ?? #LOSCRoma ?? 18:00 ?? LIVE in Italia ???? su Twitter e su Facebook - emergenzavvf : Il crollo del Ponte Morandi, un tragico evento che scosse la città di #Genova e l'#Italia intera. Per gli 80anni de… - OfficialASRoma : Per via dei diritti TV, il live di #LOSCRoma è disponibile solo per l'Italia. Due to TV rights, we can only broadc… -