LIVE Italia-Belgio 2-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | 16-12 | serve lo

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-15 Attacco di Bosetti. 23-15 Punto di seconda di Van den Vyver 23-14 Fuori la battuta di Janssens. 22-14 Sylla non contiene l’attacco di Herbots. 22-13 Fast di Chirichella. Bene oggi le centrali azzurre. 21-13 Van Gestel pone fine alla serie in battuta di Egonu. 21-12 Muro di Chirichella su Herbots. Siamo in dirittura d’arrivo. 20-12 Mani fuori di Egonu, che in questa fase sta giocando da sola. Ed è incontenibile… 19-12 Egonu mette di nuovo in crisi la ricezione belga, poi Grobelna spara fuori da seconda linea. 18-12 Ace allucinante di Egonu. Una potenza inaudita. Time-out. 17-12 Contrattacco vincente di Sylla in parallela. 16-12 In rete la battuta di Grobelna. 15-12 Ace di Grobelna, incomprensione difensiva per le azzurre. 15-11 Mani fuori di Grobelna. 15-10 Azione lunga, la chiude Egonu con un diagonale ...

