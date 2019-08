LIVE Italia-Belgio 1-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | azzurre letali nel

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Primo scambio molto lungo. Prima Folie e poi Egonu vengono contenute. Poi l’opposto scaglia un bolide imprendibile in parallela. 21.39 Sono 8 i punti messi a segno da Paola Egonu nel primo set, ovviamente top-scorer dell’incontro sinora. 21.371-0. Lesi sono aggiudicate il primo set per 25-17. Non c’è stata partita, enorme il gap tecnico tra le due squadre. L’unico neo porta il nome di Miriam Sylla: la schiacciatrice fatica in ricezione (suo punto debole) e in attacco non riesce ad incidere. 25-17 Muro di Chirichella su Herbots. In precedenza altra ricezione inguardabile di Sylla: non sarebbe il caso di inserire Pietrini? 24-17 Fuori il servizio di Egonu. 24-16 In rete la battuta di Grobelna. 23-16 Mani fuori di Grobelna. 23-15 Sassata micidiale di Paola Egonu. Salta mezzo metro sopra ...

OfficialASRoma : ??? Sabato 3 agosto ?? #LOSCRoma ?? 18:00 ?? LIVE in Italia ???? su Twitter e su Facebook - emergenzavvf : Il crollo del Ponte Morandi, un tragico evento che scosse la città di #Genova e l'#Italia intera. Per gli 80anni de… - OfficialASRoma : Per via dei diritti TV, il live di #LOSCRoma è disponibile solo per l'Italia. Due to TV rights, we can only broadc… -