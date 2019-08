LIVE Italia-Belgio 1-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | 16-8 | azzurre in

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-15 Fuori nettamente la pipe di Pietrini. 24-14 Ilannulla il primo set-point. 24-13 Primo tempo Chirichella. 23-13 Contrattacco vincente di Herbots che si stampa sulla spalla di Pietrini. 23-12 Contrattacco di Egonu che tocca l’asta. Si è un po’ distratta. Entra Pietrini per la battuta. 23-11 Primo tempo impetuoso di Chirichella. 22-11 Invasione di Malinov. Il tocco non c’è. Confermato il 22-10 per l’. 22-10 Van Gestel attacca fuori. Ilchiede la moviola per un presunto tocco a muro. 21-10 Sbaglia Strumilo, entrata apposta per la battuta. 20-10 Diagonale di Grobelna. 20-9 Sorokaite mette in crisi la ricezione belga, poi primo tempo della capitana Chirichella. 19-9 Attacco in diagonale di Egonu. Va detto che nelle ultime azioni Malinov non ha servito delle alzate impeccabili alla bomber ...

