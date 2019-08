Litigano il reddito di cittadinanza | spinge il fratello contro la finestra e lo ferisce 

Fratelli Litigano per il reddito di cittadinanza : un ferito e un arrestato : Luca Sablone I due discutevano quotidianamente: un 43enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate. Il più grande ferito dalla rottura del vetro Una storia che ha dell'incredibile quella verificatasi ad Acireale, in provincia di Catania, dove due Fratelli sono arrivati alle mani per una divergenza di vedute sulla gestione dell'importo del reddito di cittadinanza. Entrambi disoccupati, vivevano nella stessa casa e avevano ...