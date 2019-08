Lionel Messi è stato sospeso per tre mesi dalle partite della nazionale argentina per

Copa America – Sanzione soft nei confronti di Lionel Messi - la Conmebol non si accanisce sulla Pulce : Il tribunale disciplinare della Conmebol ha inflitto una pena leggera nei confronti di Lionel Messi per le dichiarazioni rilasciate durante l’ultima Copa America Se le indiscrezioni parlavano di una pena soft, la decisione del tribunale disciplinare della Conmbebol è stata ancora più leggera. Lionel Messi infatti è stato squalificato per una giornata e sanzionato con 1500 dollari di multa, una sentenza davvero mite per la Pulce, che ...

“C’è un signore che gioca con mio figlio”. La sorpresa della mamma in spiaggia : è Lionel Messi : Ricorderà quel giorno, probabilmente, per tutta la sua vita. Mackenzie O’Neill era in vacanza in un resort ad Antigua, con la propria famiglia, quando in spiaggia si è trovato a giocare a calcio con Lionel Messi e il figlio, Thiago. La mamma, che lo ha visto, si è chiesta chi fosse “quel signore”. “mamma, è Messi” le ha risposto il bambino. “Non sapevo chi fosse – ha raccontato lei – così ho ...

Taylor Swift la più pagata al mondo per Forbes : seguono Kylie Jenner - Kanye West e Lionel Messi : Come ogni anno, l’influente testata americana Forbes ha stilato la consueta classifica delle celebrità più pagate e, stavolta, a dominarla c’è la popstar americana Taylor Swift: la cantante ha incassato 266,1 milioni di dollari nel 2018 grazie al suo tour promozionale negli stadi durato per diversi mesi dell’anno, come riporta anche Repubblica. La Swift ha peraltro ricominciato alla grande anche nel 2019, in cui avrebbe già ...

Per conquistare le donne - un iraniano si è spacciato per Lionel Messi : Reza Parastech è divenuto famoso sui social grazie alla sua straordinaria somiglianza con il calciatore del Barcellona, Lionel Messi. Il finto campione, recentemente, è stato però accusato di aver utilizzato la sua somiglianza con il calciatore argentino per adescare le donne ed ottenere da loro rapporti sessuali. Sembrerebbe che l’iraniano abbia avuto almeno ventitré rapporti sessuali, perché ventitré sono le denunce che si è trovato a carico. ...

Si spaccia per Lionel Messi e fa sesso con 23 donne : denunciato sosia del campione del Barcellona : Ha approfittato della sua incredibile somiglianza con il campione del Barcellona Lionel Messi e, spacciandosi per lui, ha fatto sesso con 23 donne. Reza Parastesh, di origini iraniane, è stato così denunciato alle autorità con l’accusa di aver sedotto con l’inganno numerose donne con lo scopo di ottenere incontri sessuali. Secondo quanto riferiscono i media argentini, ad ora sono 23 i casi accertati. ...

Lionel Messi/ Van Gaal : 'Lui e Neymar individualisti - preferisco Milner!' : Van Gaal critica aspramente Lionel Messi: l'ex tecnico di Bayern e Manchester United ritiene il fuoriclasse argentino 'troppo individualista'.

L’uomo del giorno – Lionel Messi - ‘artista’ del pallone : il sogno è vincere con l’Argentina : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi il più grande di tutti, o comunque tra i migliori di sempre: Lionel Messi, che compie 31 anni. Compito arduo definire se si tratti del migliore di tutti i tempi, tra l’attuale paragone con Cristiano Ronaldo e i suoi ‘fallimenti’ con l’Argentina, ma l’opportunità per riscattarsi con l’Abiceleste è ghiotta, nonostante un ...