L’era del controllo delle armi nucleari sta finendo

L’era del Coni è finita - ora c’è anche Sport e Salute (cioè il governo). Ecco chi farà cosa : “Signori, è l’inizio di una nuova epoca”. Quali parole migliori di quelle pronunciate da Rocco Sabelli (nell’incontro con i presidenti federali) per descrivere ciò che sta succedendo nello Sport italiano? L’era del Coni è finita, d’ora in poi al fianco del Comitato olimpico di Giovanni Malagò ci sarà sempre anche Sport e Salute. Un ente istituzionale, autogovernato dallo Sport, una società per azioni partecipata da ...

Sbarco sulla luna e teorie del complotto - l’esperto : “NelL’era del cattivismo e degli haters - i social network conquistano le anime” : Abbiamo da poco celebrato la storica impresa dell’Apollo 11, la missione della NASA che ha portato il primo uomo a mettere piede sulla luna. Nonostante siano poi seguite altre missioni simli e nonostante la grande eredità che l’Apollo 11 ci ha lasciato non solo come umanità ma anche dal punto di vista scientifico per la comprensione del sistema solare, sono ancora molte le persone che non credono allo Sbarco dell’uomo sulla luna, ritenendo ...

L’era del Cinghiale Bianco di Franco Battiato torna in radio con l’edizione remastered 2019 : L'Era Del Cinghiale Bianco di Franco Battiato torna in radio a 40 anni dal primo rilascio. L'iconico disco del cantautore siciliano rivivrà in un'edizione rimasterizzata e arricchita con bonus track scelte direttamente da Franco Battiato. L'uscita del disco è prevista per il 19 luglio, insieme al ritorno in radio di L'Era Del Cinghiale Bianco. L'album, a distanza di 40 anni dal suo debutto, sarà rilasciato in formato digipack e in vinile. ...

Chiusa L’era del Genoa Women : si riparte dall’ultima categoria : chiude Genoa femminile. Proprio nell’estate in cui tantissimi italiani si sono appassionati con le imprese della nostra Nazionale femminile al Mondiale in Francia in cui hanno trionfato gli Stati Uniti, nel nostro Paese non tutto sembra andare per il verso giusto. L’avventura del Genoa Women, la massima espressione del calcio femminile a livello regionale nella scorsa […] L'articolo Chiusa l’era del Genoa Women: si ...

Privacy : ecco come si diventa Dpo - l’angelo custode dell’identità nelL’era digitale : Il filo conduttore è la Privacy. La tutela dei dati personali ha imposto la figura del Dpo - Data protection officer o, per dirla in italiano, Responsabile della protezione...

L’era delle armi ipersoniche : Sono missili in corso di sperimentazione che possono viaggiare fino a 25 volte la velocità del suono e potrebbero cambiare la situazione strategica rimasta ferma dai tempi della Guerra Fredda

Sarà Adrien Rabiot il primo acquisto delL’era di Sarri alla Juventus : Marcos Benito, giornalista di “El Chiringuito de Jugones”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttojuve.com. Secondo quanto ha detto, il centrocampista del Psg, Adrien Rabiot, andrà alla Juve e Sarà il primo acuisto dell’era Sarri in bianconero. Rabiot avrebbe accettato un ingaggio di circa 7 milooni di euro l’anno per 5 anni. Il 30 giugno scadrà i suo contratto e nel mese di luglo il trasferimento darò ufficiale Queste le sue ...

Pesaro Film Festival - “L’era di Jeeg Robot” : così i film di genere salveranno l’industria del cinema italiano (o no?) : Non c’è cinema senza autori… e senza generi. Al 55esimo Pesaro film Festival fanno sul serio. Il dibattito sì, e sarà il 22 giugno dalle 10 del mattino ad libitum. E pure un librone monografico intitolato: Ieri, oggi e domani – Il cinema di genere in Italia, edito da Marsilio. Tra le pagine e gli interventi qualche certezza e molte speranze sul cinema di genere nella traballante industria cinematografica italiana attuale. Un capezzale sempre ...

Ambiente - Ministro Costa : “Usciamo dalL’era geologica del plasticocene” : “Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era, un’era che rischiamo che sia ricordata nella storia come l’era geologica del “plasticocene“. È ormai improcastinabile definire una strategia planetaria comune con tempi certi affinché il pianeta esca definitivamente dall’età della plastica monouso“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente italiano Sergio Costa al G20 ...

Raccontare la scienza nelL’era delle fake news : a Siena un incontro con Piero Angela : In preparazione del Graduation Day, la cerimonia per i neolaureati dell’Università di Siena che si svolgerà il 15 giugno, per la prima volta in piazza del Campo, l’ospite d’eccezione dell’evento Piero Angela terrà un incontro pubblico, venerdì 14 giugno al Teatro dei Rinnovati. Alle ore 17.30 la giornalista di Rai tre scienza Rossella Panarese intervisterà Angela sui temi della divulgazione scientifica, nell’incontro dal titolo “Raccontare la ...

Eccezionale scoperta in Siberia : testa di lupo delL’era glaciale incredibilmente conservata risalente ad oltre 40.000 anni fa : Gli scienziati hanno fatto un’incredibile scoperta nel gelido nord della Siberia: la testa di un lupo dell’era glaciale ben conservata. La testa dell’animale è stata scoperta nel distretto di Abyisky nel nord della Jacuzia. Il residente locale Pavel Efimow l’ha trovata sulla riva del fiume Tirekhtyakh nell’estate del 2018, secondo quanto riportato dal Siberian Times, e poi l’ha portata al dipartimento di studi sui mammut della Republic of Sakha ...

Il nostalgico trailer di Jessica Jones 3 - con la fine della serie si chiude anche L’era dei supereroi Marvel su Netflix (video) : "Tutti hanno la loro storia, con inizio, svolgimento e fine." Questo è lo slogan che introduce il trailer di Jessica Jones 3, ultima stagione della serie che chiude anche il sipario sull'universo dei supereroi Marvel su Netflix. La svogliata protagonista stavolta deve fare i conti con la sua reputazione. Accusata di essere un'imbrogliona e consapevole che non è un'eroina - e probabilmente non lo sarà mai - Jessica incontra uno psicopatico ...

Fiorentina – Rocco Commisso è il nuovo proprietario : termina L’era Della Valle : Commisso è il nuovo patron Della Fiorentina, questa mattina incontro a Milano con Della Valle per le firme Si è tenuto questa mattina a Milano un nuovo incontro per il closing del passaggio di proprietà Della Fiorentina. All’interno dello studio Legale BonelliErede, Rocco Commisso e Diego Della Valle hanno apposto le loro firme sui contratti per la cessione del club viola, valutato dalle parti circa 165 milioni di euro. “Sono ...

Fiorentina - finisce L’era Della Valle : «Si chiude un ciclo» : Manca solo l’ufficialità, ma Rocco Commisso si prepara a prendere le redini Della Fiorentina al posto Della famiglia Della Valle, dopo aver raggiunto ieri l’accordo con gli attuali patron viola per l’acquisto Della società. La cifra – scrive “Il Corriere Fiorentino” – dell’affare si aggira intorno ai 170 milioni di euro, anche se per la […] L'articolo Fiorentina, finisce l’era Della Valle: «Si chiude un ciclo» è stato ...