Le regole del delitto perfetto 4 | la nuova stagione con Viola Davis

Fonte : tvzap.kataweb

(Di sabato 3 agosto 2019) Su Rai4 la quartade Ledelsempre con il marchio di Shonda Rhimes. Al via dal 6 agosto ogni martedì in seconda serata (fece scalpore in Italia una censura della serie durante la messa in onda in chiaro della prima). Star della serieche interpreta Annalise Keating, stimato avvocato e docente di diritto penale presso la Middleton University di Filadelfia. Al suo fianco, cinque studenti scelti per assisterla, Wes Gibbins, Laurel Castillo, Michaela Pratt, Connor Walsh e Asher Millstone, i cosiddetti “Keating Five”; una squadra agguerrita, ma in vario modo personalmente coinvolta in una serie di misteriosi delitti. Ledel, anticipazioni Nuovi misteri, drammi legati al passato, segreti e ricatti. Lo studio di Annalise Keating (il premio Oscar) riapre i battenti ma i protagonisti della serie ...

CottarelliCPI : Continuare a emanare leggi e regolamenti senza poi verificarne l’efficacia è uno dei mali del nostro paese. Lo Stat… - GiuliaGrilloM5S : Cambia la negoziazione del prezzo dei #farmaci. Col via libera della Conferenza Stato-Regioni va in soffitta la Del… - forza_italia : LE DECISIONI DEL TAVOLO DELLE REGOLE Si è riunito il Tavolo delle regole per le modifiche allo Statuto di Forza I… -