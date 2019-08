Le prostitute alla Merlin | Cara senatrice | ti scrivo

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Nino Materi I drammatici messaggi delle «signorine dei bordelli»deputata socialista che nel '58 abolì le case chiuse «Signora Deputatessa, io ò saputo dalle mie compagne della legge che fà per noi. Io non me ne intendo: sono una povera donna che faceva la serva e vorrei tornarci a fare la serva o la contadina, non questo mestiere che mi fà schifo. M'aiuti Signora Deputatrice io voglio salvare mio figlio». Quando l'anno scorso l'ottimo giornalista Giorgio Dell'Arti lesse durante un programma televisivo questa lettera, dovette fermarsi un attimo: si era commosso. Una reazione comprensibile, perché la raccolta di Lettere dalle case chiuse curata dFondazione Anna Kuliscioff è un libro-documento che non può lasciare indifferenti. Dell'Arti nel 2018 - a 60 anni da quello storico 20 febbraio 1958 quando la Camera approvò la leggeche abolì le ...

