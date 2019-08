Lavoro : da Comune Milano 1 - 6 mln per aspiranti imprenditori 'di periferia' (2) : (AdnKronos) - Il bando “Prossima Impresa”, realizzato insieme a Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, si pone in sintonia con le azioni condotte in questi anni dall’amministrazione volte a creare sul territorio cittadino un ecosistema favorevole all’insediamento, alla crescita e allo svi

Bankitalia smentisce il luogo comune sugli immigrati che tolgono il Lavoro : Una delle questioni più rilevanti per il futuro dell'economia italiana ha sicuramente a che vedere con i trend demografici che vedono per il nostro paese un calo della popolazione attiva, dovuto al rilevante numero di lavoratori che ogni anno lasciano la penisola e al basso tasso di natalità e all'anzianità media della popolazione, tra le più alte nei paesi sviluppati. In quest'ottica, posto che le solo energie dei residenti non sono sufficienti ...