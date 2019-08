L’arbitro donna e la farsa della parità

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2019) Devono essersi accorti che non è bastato provare a convincerci per oltre un mese che il calcio femminile è come quello maschile, anzi meglio. Accortisi del fatto che i tifosi fremono più per il calciomercato maschile che per quello femminile, e che nei pub si commenta il calendario dei campionati gi

matteorenzi : Poche esperienze mi hanno cambiato come quella di fare l’#arbitro. È bellissimo che la #Supercoppa tra Liverpool e… - Agenzia_Ansa : Per la finale di #Supercoppa #LiverpoolChelsea per la prima volta l'arbitro sarà una donna #ANSA… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Per la finale di #Supercoppa #LiverpoolChelsea per la prima volta l'arbitro sarà una donna #ANSA -