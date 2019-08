La truffa dei buoni Conad | Alitalia e Carrefour che gira su Facebook e WhatsApp Ecco

Carabiniere ucciso - confessa uno dei due americani : "L'ho accoltellato io" | truffati da un pusher lo hanno poi rapinato : Mario Cerciello Rega, 35 anni, è stato colpito con otto coltellate durante un controllo. La vittima era in abiti borghesi. Fermati due giovani studenti americani: uno ha confessato.

La truffa dei test del DNA - e cosa vogliono davvero : La truffa dei test del DNA, e cosa vogliono davvero Sono sicuro che avrete notato il proliferare di spot che millantano di poter ricostruire alberi genealogici, o dimostrare discendenze impensabili, grazie a un test del DNA. Per una somma modesta ti mandano un kit a casa su cui devi sputare, lo rimandi al mittente e loro in due settimane ti fanno sapere se tra i tuoi antenati c’erano i normanni o gli africani. Quello che vede il mio ...

Tiscali invita a diffidare dalla truffa dei concorsi a suo nome : trattasi di SCAM : concorsi Tiscali? Si tratta di una truffa orchestrata alle spalle del gestore telefonico. Ne ha parlato il provider stesso attraverso il proprio profilo Facebook, come riportato da 'mondomobileweb.it'. Il discorso è molto semplice, ed anche piuttosto reiterato (non è la prima volta che assistiamo a tentativi del genere, anche se a nome di altri marchi, tra cui specialmente supermercati): si finisce irretiti da una pagina che presenta pressoché ...

Organo Gold è una truffa o funziona : opinioni - prezzi dei prodotti - guadagni reali e multe : Organo Gold è un’azienda canadese che dal 2008 è entrato in scena come uno dei nomi più noti del network marketing, oggi conosciuta anche come “Organo”. Per intenderci su cos’è il network marketing, esso è un modello di business che molte aziende utilizzano per far lavorare il proprio team in maniera efficiente e basandosi e sul buon passaparola. Come la Folletto o Herbalife, l’azienda di cui parliamo oggi promuove il suo prodotto ...

truffati banche - Tria firma per istituire la commissione che autorizzerà i rimborsi dei risparmiatori : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha firmato il decreto che istituisce la commissione tecnica, formata da 9 membri, che avrà il compito di esaminare e poi autorizzare l’erogazione degli indennizzi a chi ne avrà fatto domanda nell’ambito del Fondo per risarcire i risparmiatori (Fir) delle banche fallite. L'articolo Truffati banche, Tria firma per istituire la commissione che autorizzerà i rimborsi dei risparmiatori proviene da Il ...

La storia delle 4 onlus sotto inchiesta per la truffa sull'accoglienza dei migranti : Anche i migranti si erano accorti che qualcosa non andava nei centri in cui erano ospitati. Il 7 febbraio scorso avevano protestato davanti alla Prefettura di Lodi perché non veniva loro corrisposto il pocket money, la diaria che spetta ai richiedenti asilo per le piccole spese. Ora una possibile spiegazione al loro disagio arriva dall'operazione della Procura di Milano e della Guardia di Finanza con al centro 4 Onlus accusate di aver ...

truffa sull'accoglienza dei migranti - smantellate Onlus : Operazione della Guardia di Finanza che tra Lodi e Milano ha arrestato 11 persone: nei loro confronti l’accusa è di associazione per delinquere, Truffa allo Stato e auto riciclaggio. Secondo quanto emerso dalle indagini e dalle perquisizioni effettuate dalle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura di Milano, alcune Onlus che si occupano dell’accoglienza dei migranti hanno ottenuto profitti illeciti per circa 7 milioni di euro. Secondo quanto ...

Chiude all'improvviso la palestra dei vip a Roma : "Siamo stati truffati - pronti alla class action" : La palestra Chiude dal giorno alla notte e gli iscritti restano con un inutile abbonamento in mano e un messaggio d’addio su WhatsApp.È successo allo Sporting Palace, non una palestra comune, ma il super-impianto nel cuore di Roma frequentato da attori e professionisti ma anche da ministri e imprenditori. Tra gli iscritti il ministro Danilo Toninelli, l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, ma anche i giornalisti Alberto Matano ...

I truffati della Deiulemar che pregano Dio per riavere «Mammona» : Prima la Chiesa, poi la Suprema Corte. A quattro giorni dal verdetto che dovrebbe mettere la parola fine alla querelle penale sul crac della Deiulemar, gli obbligazionisti della compagnia...