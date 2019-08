La Groenlandia si scioglie per il caldo 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio disperse

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) L’ondata dieccezionale che ha investito il Nord Europa non ha risparmiato nemmeno la, accelerando lo scioglimento delnella più grande isola del mondo, in piena zona artica: ben diecidisi sononell’oceano in un solo giorno. L’allarme è stato lanciato dall’Istituto Meteorologico della Danimarca (di cui laè territorio semi-autonomo).Il picco dello scioglimento dei ghiacciai si è verificato mercoledì, e in tutto luglio si parla di 197di: un miliardo di, per avere un termine di paragone, corrisponde al contenuto d’acqua di 400mila piscine olimpioniche.

