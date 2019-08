La foto era giusta | Toninelli smentisce la gaffe

L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera con Focus Tracking e modalità macro : Nell'ultima versione beta di Android Q per OnePlus 7 Pro lo staff di XDA Developers ha scoperto un aggiornamento dell'applicazione OnePlus Camera L'articolo L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera con Focus Tracking e modalità macro proviene da TuttoAndroid.

C’era una volta a… Hollywood : foto e polemiche alla Premiere a Roma : C’era una volta a… Hollywood: Margot Robbie, Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino a Roma sul red carpet per la Premiere,L'articolo C’era una volta a… Hollywood: foto e polemiche alla Premiere a Roma proviene da TenaceMente.com.

“La foto era giusta” - Toninelli smentisce gaffe : Roma, 3 ago. (AdnKronos) – “Il giornale online Openammette con rara correttezza di aver sbagliato sulla foto del cantiere della Asti-Cuneo. Ora mi aspetto a stretto giro che lo facciano tutti gli altri. Salvo, ovviamente, valutare ogni opportuna iniziativa a mia tutela”. E’ quanto postato su Facebook dal ministro Danilo Toninelli. “Crolla dunque la notizia secondo la quale avrei mostrato una foto ...

Daniele Dal Moro - dolce serata con Valentina Vignali/ foto : 'Sempre vicino a te...' : Daniele Dal Moro chiude con Martina Nasoni e si consola con Valentina Vignali con cui trascorre la serata: 'Sempre vicino a te'.

Incendi - l’Artico sta bruciando : fuoco in Alaska - Groenlandia e Siberia - “mai successo niente di simile - non sappiamo come l’atmosfera reagirà a una situazione così drammatica” [foto e VIDEO] : l’Artico sta bruciando. Grandi fasce del tradizionalmente freddo Artico vengono consumate da un incredibile numero di Incendi dalla Russia alla Groenlandia e all’Alaska. “Incendi artici: la combinazione di queste due parole è ancora insolita nel mio campo della scienza degli Incendi. Gli Incendi artici sono rari, ma non sono senza precedenti. Quello che è senza precedenti è il numero di Incendi che si stanno verificando. I satelliti intorno al ...

Huawei brevetta due possibili feature della serie Mate 30 : la protezione Air Glass e la fotocamera SuperSensing : Huawei ha di recente presentato la richiesta di registrazione di due marchi presso l'EUIPO e l'IPO. Scopriamo insieme di cosa si potrebbe trattare L'articolo Huawei brevetta due possibili feature della serie Mate 30: la protezione Air Glass e la fotocamera SuperSensing proviene da TuttoAndroid.

Uomini e Donne/ foto - Sossio Aruta : 'arriverà Bianca - ma ora mare!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over, Gianni Sperti pubblica una Foto e annuncia: 'non sono qui a giudicare...'.

Il momento in cui un enorme treno merci deraglia a tutta velocità : perso tutto il carico [foto e VIDEO] : I vigili del fuoco della Repubblica Ceca hanno rilasciato le immagini riprese da un drone che mostrano le conseguenze del deragliamento di un treno merci vicino Marianske Lazne, a circa 12 km dal confine tedesco. Il treno merci, che trasportava rocce calcaree, è deragliato tra Chodova Plana e Maranske Lazne. Nelle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nei video in fondo, potete vedere le rocce calcaree sparse ...

foto – Edo De Laurentiis annuncia : “Nasce ASD Cantera Napoli City! Il progetto” : Edo De Laurentiis presenta ASD Cantera Napoli Edo De Laurentiis figlio del presidente del Napoli, presenta su Instagram il nuovo ed importante progetto per i giovani atleti. “È con grande orgoglio e gioia che vi presento una collaborazione nella quale ho dedicato impegno e attenzione, oltre a tutto l’amore che provo per Napoli. Nasce ASD Cantera Napoli City, una realtà che si prefigge di educare prima ancora di istruire i giovani ...

KIKO' NALLI SFIDA GLI HATERS/ foto - 'Leoni di tastiera arrivaci alla mia età' : Kikò NALLI contro gli HATERS e leoni da tastiera su Instagram. Ambra Lombardo dalla sua parte: 'le loro cattiverie non ci toccano'

Come riconoscere le emozioni dell’utente? Basta una fotocamera - secondo Google : Tra le tante richieste di brevetto presentate da Google, ve n'è anche una che riguarda un particolare utilizzo che è possibile fare della fotocamera dello smartphone L'articolo Come riconoscere le emozioni dell’utente? Basta una fotocamera, secondo Google proviene da TuttoAndroid.

Facebook non pensa minimamente alla privacy : in arrivo un device con fotocamera da collegare alla TV : Il team di Facebook starebbe continuando a lavorare ad una fotocamera capace di collegarsi ad una TV e trasformarsi in un dispositivo di streaming video L'articolo Facebook non pensa minimamente alla privacy: in arrivo un device con fotocamera da collegare alla TV proviene da TuttoAndroid.

Maltempo - tromba d’aria a Fiumicino : delibera dello stato di calamità [foto] : ”Come anticipato, oggi ho convocato una seduta di giunta per deliberare lo stato di calamità”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. ”Un atto necessario per chiedere alla Regione Lazio l’erogazione di un contributo pari a 2,6 milioni di euro necessari agli interventi per sanare i gravissimi danni arrecati alle abitazioni e alle aziende dalla tromba d’aria che all’alba del 28 luglio scorso ha attraversato ...

Vivo Z5 è ufficiale con tripla fotocamera posteriore - batteria da 4.500 mAh e tanto altro : Vivo Z5 è stato annunciato ufficialmente in Cina con una scheda tecnica niente male, soprattutto se rapportata al prezzo a cui verrà venduto lo smartphone. L'articolo Vivo Z5 è ufficiale con tripla fotocamera posteriore, batteria da 4.500 mAh e tanto altro proviene da TuttoAndroid.