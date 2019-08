Kiss Kiss Napoli | “Il presidente dell’Atletico ha detto che la rosa è chiusa | senza James”

Sky – Modugno a Kiss Kiss Napoli : “Inizia a vedersi il lavoro di Ancelotti - il campo darà le risposte” : Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato hai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcuni commenti sul calciomercato condotto dalla società di Aurelio De Laurentiis: “Non escludo un lavoro del Napoli su nomi ancora tenuti nascosti, il calciomercato implica scenari protetti dalla segretezza, com’è giusto che sia, strategicamente parlando. Son venuti fuori tanti nomi, trattative complesse, facile pensare ...

Kiss Kiss Napoli – Ugolini : “Higuain impraticabile - più praticabile sarebbe l’altro argentino” : Massimo Ugolini, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della voci su un possibile ritorno di Higuain: “Non penso sia una trattativa praticabile, non ci sono più legami con la piazza e nemmeno col presidente. Il giocatore non si discute, magari farebbe ancora le fortune di questa squadra, ma ci sono situazioni che rendono difficile un possibile ritorno. Mi sembra molto più praticabile per il Napoli la pista che potrebbe portare ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “James vuole il Napoli e lavorare con Ancelotti - arriverà dopo ferragosto!…” : Aggiornamenti su James Rodriguez Il giornalista Walter De Maggio è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare degli ultimi aggiornamenti su James Rodriguez. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi risulta che l’Atletico non vuole versare 42 milioni. Io resto della mia idea: James vuole il Napoli, vuole lavorare Ancelotti”. “Sono giorni che ripetiamo che ...

Kiss Kiss Napoli / L’entourage di Icardi : «Nessuna apertura alla Roma - in pole c’è il Napoli» : Aggiornamenti da Radio Kiss Kiss Napoli. Diego De Luca ha parlato con l’entourage di Mauro Icardi. Al telefono hanno negato un’apertura da parte del centravanti dell’Inter alla Roma: “Non registriamo alcuna apertura nei confronti della Roma – queste le loro parole riportate da Diego De Luca -. Se al 20 agosto dovesse restare solo quella opportunità, a quel punto puoi pensarci. Ad non c’è alcuna apertura. In pole ...

Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli : “In Spagna davano per certo James all’Atletico - bisogna aspettare la fine del mercato” : Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della situazione per il colombiano James Rodriguez sempre in orbita Napoli. Le sue parole: “Ricordo quotidiani spagnoli che avevano già dato l’affare James-Atletico per concluso. certo, anche io l’ho dato per concluso, ma io aspetto la fine del mercato senza farmi prendere dall’ansia. Io sono molto tranquillo, penso a quello che il signor James ha detto ad ...

Kiss Kiss Napoli – Bruscolotti : “Grande prova per il Napoli - mi aspetto un grande avvio dagli azzurri” : Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli commentando la vittoria del Napoli contro i campioni d’Europa in carica del Liverpool: “E’ stata una bella gara, dopo i primi test un po’ sulle gambe. Il Napoli sta applicando le idee di Ancelotti, ha tenuto bene il campo e ha sfruttato alla grande le ripartenze in contropiede. Gli azzurri sono avanti nella ...

Kiss Kiss Napoli – Schwoch : “Il Napoli per fare il salto di qualità ha bisogno di lui” : Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli analizzando il mercato in entrata del Napoli : “Ho sempre pensato che Icardi è il miglior acquisto che potrebbe fare il Napoli, per quelle cifre sarebbe un vero affare per De Laurentiis. Qualche anno fa si parlava di oltre 100 milioni di euro per prenderlo, ora con 60 milioni puoi portarlo a casa. Resta comunque da convincere l’Inter, é uma trattativa ...

Biasin a Kiss Kiss Napoli : “De Laurentiis mi sta sorprendendo - vuole un grande Napoli” : Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del mercato azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ha cambiato mentalità quest’anno. Finora ha usato la scusa ‘La Juve è troppo forte, noi siamo dietro’. Invece quest’anno ci vuole provare. Sta facendo un salto di qualità sul mercato. De Laurentiis sembrava esserci inceppato dopo aver riportato ...

VIDEO LIVE – Radio Kiss Kiss Napoli in diretta da Dimaro : Radio Kiss Kiss Napoli sta condividendo la diretta dell’allenamento da Dimaro su Twitter. — Radio KissKissNapoli (@KissKissNapoli) July 25, 2019 L'articolo VIDEO LIVE – Radio Kiss Kiss Napoli in diretta da Dimaro proviene da ForzAzzurri.net.

Alvino a Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli ha mandato un segnale forte - ecco cosa mi aspetto dopo la campagna abbonamenti” : Carlo Alvino, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha parlato della campagna abbonamenti nel corso della trasmissione Radio Goal: “dopo questo lancio della campagna abbonamenti cadono tutte le critiche. Lo stadio fatiscente non c’è più, ora mi aspetto l’atto di fede da parte dei veri tifosi. Oggi il Napoli ha messo un punto. Ora ci sono tutte le componenti per il pienone: stadio bello, rosa di qualità, prezzi ...

Kiss Kiss Napoli – De Canio : “Milik grande attaccante - ha dalle sue doti eccezzionali” : Gigi De Canio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il problema del giocatore tecnico dipende dalle funzioni che può avere. Un finalizzatore, se ha capacità tecniche, è sempre preferito ad uno che è solo prestante fisicamente. Le grandi squadre sono formate da grandi calciatori che hanno soprattutto qualitá tecniche sopra la media, poi viene la fisicità. Milik abbina entrambe le qualità, ad alto ...

Kiss Kiss Napoli – Caravello : “Alla fine l’operazione James si fará - alla fine prevalerá questa motivazione” : Danilo Caravello, esperto di mercato, é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Resta la convinzione che se James ha il Napoli in cima alle preferenze alla fine l’operazione si farà. Per il Real Madrid è un giocatore in più, è in esubero per cui credo che in fin dei conti il Napoli riuscirà a prenderlo. Manolas? Con Koulibaly forma una coppia fantastica”. Leggi anche : Dalla Francia, Lille Marc Ingla: ...

Adl a Kiss Kiss Napoli : “Dopo una gran difesa - servono i gol - preparatevi” : Aurelio De Laurentiis é intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli insieme con Vittorio Sgarbi. Ha risposto al alcune domande relative a probabili nomi in entrata per il Napoli. Le sue parole : «Se voglio comprare qualcun’altro oltre James? Le carte in tavola cambiano da un momento all’altro. Preparaciamoci ad un mese di agosto scoppiettante. Pepè? Ho fatto una grandissima difesa, ora serve qualcuno che faccia tanti gol. Milik è un ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Caiazza : “Il colpo James sarebbe fantastico - non solo per la qualità - Su Icardi la situazione è questa” : Salvatore Caiazza, giornalita de Il Roma, ha parlato del mercato in entrata del Napoli, soffermandosi sulle questioni James Rodriguez e Icardi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il colpo James Rodriguez sarebbe paragonabile a quello Cristiano Ronaldo per la Juventus. Icardi? E’ una partita a scacchi tra Napoli, Inter e Juventus. Ora stanno bluffando tutti e tre. De Laurentiis, dice di non aver mai parlato con Wanda Nara; ...