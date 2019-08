Kevin Spacey è tornato in scena | si è esibito a Roma

Kevin Spacey recita a sorpresa a Roma in un museo dopo anni di oblio : Kevin Spacey recita a Roma: dopo due anni di silenzio la performance a sorpresa in un museo della Capitale Kevin Spacey è apparso in carne e ossa al museo Romano di Palazzo Massimo e subito si è riaccesa la magia della sua inimitabile recitazione. Quella di uno degli interpreti più talentuosi del mondo. Tutto vero: […] L'articolo Kevin Spacey recita a sorpresa a Roma in un museo dopo anni di oblio proviene da Gossip e Tv.

Il compleanno dell'"esubero" Kevin Spacey - : Paolo Giordano di Paolo Giordano Sessant'anni tondi tondi eppure è il suo compleanno più triste. Kevin Spacey li compie oggi e forse sta peggio dell'anno scorso quando era nel pieno del bombardamento per le sue presunte molestie sessuali per di più intercontinentali, visto che è stato accusato sia negli States che in Gran Bretagna. Ora che il procedimento penale aperto dopo le dichiarazioni di William Little di Nantucket ...

Kevin Spacey - i 60 di un attore cult con una pesante ombra : La parola chiave è riabilitazione. Kevin Spacey oggi compie sessant'anni. Una settimana fa le accuse in uno dei processi che lo vedevano imputato, quello di Nantucket, sono cadute. Non perché la sua non colpevolezza sia stata provata al di là di ogni dubbio, ma perché William Little, la vittima, si è rifiutata di proseguire la sua testimonianza. Per Spacey rimangono ancora due casi giudiziari aperti (uno nel Regno Unito, un altro negli Stati ...

Sul sito della Bbc una timeline ricostruisce le accuse contro Kevin Spacey. Viene un brivido al pensiero della figuraccia che faremo con i posteri. Tanto clamore mediatico e una carriera distrutta a fronte di un solo caso portato in tribunale, per il resto sono palpeggiamenti, "tentativi di seduzion

Cadono le accuse di molestie contro Kevin Spacey - il caso di Nantucket è sempre stato privo di prove? : Da quando Kevin Spacey è finito nello scandalo sessuale legato al movimento #MeToo, oltre trenta uomini lo hanno accusato di molestie sessuali. Tra loro, diversi membri della troupe di House of Cards, il figlio dell'attore Richard Dreyfuss e quello della giornalista Heather Unruh. In seguito, l'attore è letteralmente sparito dalla circolazione, rimosso dalla serie House of Cards e sostituito nel film Tutti i soldi del mondo. Negli ultimi ...

Le accuse penali contro Kevin Spacey sono state ritirate : Era l'unico caso legato ad accuse di molestie contro Spacey che fosse diventato oggetto di un'indagine penale

Nuove accuse di molestie per Kevin Spacey - interrogato da Scotland Yard : L'attore Kevin Spacey, già accusato di molestie sessuali, è stato interrogato da Scotland Yard per gli stessi reati che avrebbe commesso in Gran Bretagna tra il 1996 e il 2013. Nuovi guai in vista per l’attore Kevin Spacey, che come riporta Variety, deve fronteggiare Nuove accuse di molestie. Soltanto qualche giorno fa il suo principale accusatore aveva ritirato le accuse di molestie sessuali nei suoi confronti, ma ora l'attore ...

Kevin Spacey : il giovane che lo ha accusato di molestie ha ritirato la denuncia : William Little ha ritirato le accuse fatte a Kevin Spacey per averlo molestato la notte del 7 luglio 2016 al Club di Nuntcket: il giovane cameriere ha rinunciato alla possibilità di rifarsi dell'attore al tribunale civile. Rimane, comunque, valida l'indagine penale, ma tra poco tempo, pure essa dovrebbe essere chiusa, visto il ritiro della denuncia. Kevin Spacey è stato già colpito un anno fa da altre accuse mai arrivate in tribunale Si pensa ...