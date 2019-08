Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Lantus è stata storicamente una società sempre in divenire. Negli anni ha sempre venduto i grandi campioni, con disappunto dei tifosi, ma ha continuato ad essere vincente. In questa sessione di mercato la filosofia bianconera si starebbe esplicando in maniera esponenziale perché oltre a cambiare allenatore si vorrebbe rivoluzionare il reparto offensivo radicalmente e lo dimostra il fatto che è stato venduto Moise Kean all'Everton, ora si sta tentando di scambiarecone inserire nelle trattativeMarioper poi cercare di convincere Higuain ad accettare la corte della Roma. Prima della Copa America La Joya considerato in un primo tempo incedibile dalla società e gradito al nuovo tecnico Maurizio Sarri, è diventato ricercato nel mercato. La dirigenza della Continassa avrebbe individuato in Romeludel Mster United il centravanti ideale per ...

